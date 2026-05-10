Cassa di Fassa Primiero Belluno in assemblea al PalaLuxottica: nasce Fondazione per il sociale

Soci oltre quota 9.000. Nasce la nuova Fondazione per il sociale, che gestirà gli interventi nel territorio. L’assemblea ha inoltre eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, che risulta così composto. Ospiti le campionesse del biathlon, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi

NordEst – Si è svolta al PalaLuxottica di Agordo (Belluno), l’annuale Assemblea dei Soci della Cassa di Fassa, Primiero e Belluno. Un appuntamento di grande partecipazione con circa 1500 presenti. Il presidente Carlo Vadagnini ha presentato la nascita di un nuovo soggetto operativo: la Fondazione Monti Pallidi di Fassa Primiero Belluno,

destinata a rafforzare ulteriormente l’impegno della Cassa verso i propri territori di riferimento.

Nuova Fondazione per il sociale

“Con la Fondazione “Monti Pallidi” vogliamo dare un impulso concreto al sostegno delle nostre valli – ha sottolineato il presidente Vadagnini – per continuare a investire in cultura, sport, scuola, sanità e socialità, facendo crescere insieme le persone e le comunità che rappresentiamo”. Il presidente ha inoltre ricordato come nel corso del 2025 siano state realizzate iniziative per 1 milione e 475mila euro a favore dei territori e come il numero dei soci abbia raggiunto il nuovo traguardo di 9.177, con una crescita di 200 soci nell’anno.

Via libera al bilancio, utile oltre 19 milioni. Il direttore Generale Ruggero Lucin ha quindi illustrato i dati di bilancio. La raccolta complessiva da clientela si attesta a 1.650 milioni di euro, in aumento di 139 milioni rispetto all’anno precedente; la raccolta diretta ammonta a 1.086 milioni, quella indiretta a 563 milioni. Gli impieghi alla clientela crescono del 6,7%, raggiungendo 632 milioni di euro. I crediti deteriorati scendono ulteriormente da 25 a 20 milioni di euro, con coperture prudenziali prossime al 100%, mentre l’utile d’esercizio si attesta a 19,3 milioni di euro. I fondi propri raggiungono 130,7 milioni di euro, con un CET 1 al 31,1%.

Nuovo CdA con molte riconferme

L’assemblea ha inoltre eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, che risulta così composto:

-zona di Fassa: Carlo Vadagnini, Norbert Bernard, Denise Pederiva, Stefania Riz;

-zona di Primiero Vanoi: Maurizio Bonelli, Graziano Molon;

-area di Belluno: Gianfranco Murer, Alessandro Scopel, Francesca Soppelsa.

È stata inoltre eletta Monica Pistoia come presidente del Collegio Sindacale, con Nicola Zanoner e Luca Micheluzzi come membri effettivi, Ivan Noal e Annalisa Marrone come membri supplenti. Tra le novità, l’ingresso di Denise Pederiva nel CdA per la Val di Fassa e di Luca Micheluzzi quale membro effettivo del Collegio Sindacale. Il nuovo Consiglio si riunirà nei prossimi giorni per l’elezione del Presidente.

Non sono mancati alcuni momenti di intrattenimento e dibattito con la partecipazione del Vicepresidente del Gruppo Cassa Centrale, Carlo Antiga, un emozionante intermezzo musicale del pianista Costantino Carrara e l’intervento delle campionesse di biathlon Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, intervistate dalla giornalista di Sky Rachele Sangiuliano.