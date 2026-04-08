Cassa centrale banca, piano al 2028 con raccolta 148 miliardi (+14%)

Obiettivo finale è il risultato operativo a 1,45 miliardi

NordEst – Il Cda di Cassa centrale banca ha approvato e presentato ai vertici delle banche affiliate e delle società controllate il piano strategico di gruppo 2026-2028, denominato Im-Patto. È prevista la crescita costante dei finanziamenti al territorio italiano con target 2028 a 57 miliardi di euro (+7,6% rispetto al 2025) e 30 miliardi di nuove erogazioni alla clientela nel triennio, con un’incidenza netta del credito deteriorato contenuta allo 0,9%.

La raccolta complessiva da clientela è prevista in crescita oltre i 148 miliardi a fine 2028 (+14%) con una forte spinta della componente indiretta fino a 68 miliardi (+25%). A livello reddituale, il margine di interesse è proiettato prudenzialmente a +1,7%, “alla luce dell’attuale contesto di mercato caratterizzato da forte incertezza” viene spiegato. Il margine d’intermediazione del gruppo bancario si assesterà su livelli superiori rispetto agli attuali, raggiungendo i 3,5 miliardi (3,2 miliardi nel 2025), con un risultato operativo pari a 1,45 miliardi a fine piano. Il cost/income ratio a livello di gruppo è previsto stabile in area 58%, con obiettivo Cet 1 al 35,4%.

Il piano “definisce con chiarezza le priorità del gruppo e orienta una crescita coerente con i valori della cooperazione, capace di generare valore economico e sociale nei territori in cui siamo storicamente presenti – dichiara l’ad Sandro Bolognesi -. Gli investimenti in innovazione, persone e processi rafforzano il nostro modello mutualistico, consentendo di migliorare la qualità del servizio e di accompagnare in modo concreto famiglie, imprese e comunità locali nei loro percorsi di sviluppo”. Il gruppo Cassa centrale – Credito cooperativo italiano annovera 65 Bcc, Casse rurali e Raiffeisenkassen in Italia.

In breve

Cooperazione trentina, Simoni lancia la sua candidatura per la presidenza. Dopo che non si è trovato un accordo in cda per un nome condiviso, e dopo il ritiro di Maffei, l’attuale numero uno corre per un terzo mandato. A dodici giorni dalla scadenza dei termini per le candidature alla guida della Cooperazione trentina, Roberto Simoni rompe gli indugi e propone il suo nome, in attesa che altri seguano. Un modo per superare lo stallo determinatosi in Consiglio e dare finalmente il via a un confronto sulle idee che finora è mancato.