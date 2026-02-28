Come già avvenute durante le ricerche effettuate negli anni scorsi i vigili del fuoco sulla riva e con gommoni perlustrano il lago, sfruttando il livello molto basso dell’acqua prima dell’inzio dello scioglimento della neve in montagna. “Cercare Sara – prosegue il post – non significa soltanto cercarla fisicamente. Significa continuare a riconoscere la sua presenza nella sua assenza. Significa permettere alla sua voce di vivere ancora attraverso di noi. Sara ha ‘spostato montagne’ e insieme a noi continua a farlo. Attraverso la sua storia abbiamo acceso una luce su un dolore silenzioso che colpisce tante persone e di cui si parla ancora troppo poco: il mobbing. Se oggi se ne parla di più, è anche grazie a lei”.