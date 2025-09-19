Caso importato dall’estero di Dengue a Brentonico

Attivate le misure di profilassi, prevista la disinfestazione. Il sindaco: “Come Comune aderiamo ai trattamenti antilarvali sulle aree pubbliche. La collaborazione di ciascuno è fondamentale”. Verrà effettuato un intervento di disinfestazione straordinaria nei confronti degli esemplari adulti di zanzara tigre presenti nella zona di Via Dosso Maggiore, Via Castelbarco, Via S. Caterina, Strada statale (nell’area interessata)



Trento – È stato segnalato a Brentonico un caso di Dengue importato, relativo ad un residente che ha manifestato i sintomi al rientro da un viaggio all’estero. Nel pomeriggio di venerdì, a partire dalle 15, sarà quindi effettuato un intervento di disinfestazione contro le zanzare nelle aree vicine all’abitazione della persona interessata. I cittadini residenti nelle aree di intervento verranno opportunamente avvisati.

Le operazioni di disinfestazione avverranno solamente nelle aree dove è strettamente necessario (giardini e parchi pubblici e privati). L’intervento prevede l’utilizzo di prodotti contro le zanzare, ad azione insetticida; i prodotti utilizzati non rappresentano un rischio per le persone e per gli animali da affezione. È comunque raccomandabile, a titolo precauzionale, chiudere le finestre durante l’intervento effettuato nelle vicinanze della propria abitazione ed evitare l’ingresso di persone ed animali subito dopo il trattamento e per un periodo di circa 5-6 ore dallo stesso. La collaborazione della cittadinanza è fondamentale anche nella prevenzione: si invita a ridurre i ristagni d’acqua nelle aree private (sottovasi, vasche, fontane, bidoni, grondaie), ricorrendo all’uso di prodotti larvicidi da applicare una volta a settimana per circa tre settimane.

La Dengue

E’ una malattia infettiva simile all’influenza, trasmessa solo dalla puntura di zanzara. Non si trasmette mai da persona a persona e, nella maggior parte dei casi, ha un decorso benigno con febbre e dolori muscolari che si risolvono nell’arco di circa una settimana tramite terapie sintomatiche. La malattia è pressoché assente in Italia e nel Trentino, tuttavia è molto frequente in alcune aree del pianeta, per cui non è raro il riscontro di persone che contraggono la malattia nei paesi delle aree a rischio e che sviluppano i sintomi al rientro dal loro viaggio. In questi casi, il rischio di diffusione della malattia tramite le zanzare presenti sul nostro territorio (soprattutto la zanzara tigre) è remoto, ma non può essere escluso. Pertanto, il Ministero della salute, in presenza di un caso di importazione, ha previsto alcune azioni cautelative, tra cui gli interventi per limitare la diffusione di vettori (zanzare) dall’area ove risiede la persona colpita, da mettere in atto per prevenire l’insorgenza dei cosiddetti casi «secondari».

Il sindaco: “Come Comune aderiamo ai trattamenti antilarvali”

Verrà effettuato un intervento di disinfestazione straordinaria nei confronti degli esemplari adulti di zanzara tigre presenti nella zona di Via Dosso Maggiore, Via Castelbarco, Via S. Caterina, Strada statale (nell’area interessata). Il sindaco di Brentonico, Mauro Tonolli conferma: “Come Comune aderiamo al programma di monitoraggio della zanzara tigre e ai trattamenti antilarvali sulle aree pubbliche, coordinati dal Museo Civico di Rovereto. I dati che raccogliamo regolarmente ci dicono che la situazione non è preoccupante. Questo però non significa che possiamo abbassare la guardia: la collaborazione di ciascuno è fondamentale. Vi chiedo quindi di prestare attenzione nelle vostre proprietà private, evitando ristagni d’acqua nei giardini, nei sottovasi, nelle grondaie o in qualsiasi altro punto dove le zanzare possano riprodursi. È un gesto semplice, ma prezioso: senza il vostro impegno, lo sforzo che facciamo sulle aree pubbliche rischia di andare perso. Solo insieme possiamo mantenere il nostro territorio protetto”.

La disinfestazione

Durante la disinfestazione saranno utilizzati prodotti ad azione insetticida abitualmente impiegati per la lotta contro le zanzare; tali prodotti non rappresentano un rischio per persone e animali da affezione.

È comunque raccomandabile, a scopo di precauzione, seguire alcune semplici regole durante l’intervento:

Le persone, soprattutto bambini, dovranno essere allontanate dall’area o restare al chiuso all’interno dell’abitazione.

Tenere chiuse le porte e le finestre.

Sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio d’aria.

Coprire in modo ermetico orti e alberi da frutto con teli di plastica.

Tenere al chiuso gli animali domestici; proteggere i loro ricoveri, ciotole e abbeveratoi con teli di plastica.

Ritirare i panni stesi.

In seguito all’intervento si raccomanda: in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. Pulire, con uso di guanti mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno eventualmente esposti al trattamento. Evitare l’ingresso di persone e di animali nelle aree interessate, subito dopo il trattamento e per un periodo di circa 5-6 ore.