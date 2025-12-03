Un’occasione da non perdere: in gioco c’è il futuro della sanità pubblica trentina

Dopo il convegno promosso dalle Acli Trentine il 16 ottobre scorso dal titolo “Case della Comunità: forma o sostanza” e alla recente apertura della prima Casa ad Ala, le Acli Trentine prendono posizione sul tema

Trento – Dopo il convegno promosso dalle Acli Trentine il 16 ottobre scorso dal titolo “Case della Comunità: forma o sostanza” e alla recente apertura della prima Casa di Comunità ad Ala, le Acli Trentine, la Consulta Provinciale per la Salute e la Consulta Provinciale per il Sociale hanno elaborato un documento congiunto inviato all’assessore Mario Tonina per ribadire: “l’importanza che le 14 Case della Comunità previste in Trentino rispettino la promessa che le ha concepite non limitandosi a essere nuovi poliambulatori. Un’occasione da non perdere: in gioco c’è il futuro della sanità pubblica trentina chiamata a guidare il passaggio dal concetto di sanità a quello di salute”.

Il documento delle Acli