Casa, l’assessore Marchiori incontra la comunità del Primiero martedì 25 marzo

Martedì 25 marzo alle ore 18.00 a Tonadico, presso la sede della Comunità del Primiero, in via Roma 19, l’assessore provinciale alle politiche per la casa, Simone Marchiori, incontrerà la cittadinanza in un incontro pubblico volto a illustrare le principali misure provinciali attive sul fronte dell’accesso alla casa

Trento – “Dopo l’ottimo riscontro ottenuto a Castel Condino, con grande partecipazione e interesse da parte della comunità, abbiamo accolto con favore la richiesta di altre amministrazioni locali di promuovere occasioni di confronto su questi temi. È fondamentale illustrare gli strumenti provinciali a disposizione, per dare ai cittadini e ai professionisti che li assisteranno un quadro chiaro delle opportunità disponibili e rispondere ai loro dubbi”, sottolinea l’assessore Marchiori.

L’appuntamento, sarà l’occasione per approfondire le politiche messe in campo dalla Provincia autonoma di Trento per favorire l’accesso alla casa e il miglior utilizzo del patrimonio edilizio: dai contributi per l’acquisto della prima casa agli incentivi per la riqualificazione degli edifici, fino alle misure di sostegno all’affitto.