Casa Bianca e Dazi: annunciate tariffe del 104% alla Cina. Premier Meloni da Trump il 17 aprile

Il Washington Post: ‘Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi’. Il ruolo della colomba Bessent

NordEst (Adnkronos) – Il caos internazionale sui dazi non ha fine. “Casa Bianca, da domani tariffe del 104% alla Cina”. Da mercoledì i dazi contro la Cina saliranno al 104%. Lo annuncia la Casa Bianca. I controdazi dell’Ue per rispondere all’offensiva commerciale di Donald Trump scatteranno in tre fasi: il 15 aprile, il 16 maggio e il primo dicembre. E’ quanto si legge nella bozza del documento che sarà al voto dai Paesi membri in sede di comitato tecnico in seno alla Commissione europea (in gergo, comitatologia). A seguito del voto dei Ventisette, Bruxelles notificherà entro il 15 aprile la decisione al Consiglio per gli scambi di merci dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto).

Nel primo trimestre 2025 per le imprese italiane continuano a prevalere le valutazioni di peggioramento sia della situazione economica generale corrente sia delle proprie condizioni operative a breve termine. E sulle prospettive delle aziende per l’anno corrente gravano l’incertezza e le preoccupazioni derivanti dagli effetti diretti o indiretti delle politiche commerciali degli Stati Uniti. E’ quanto emerge dall’indagine sulle aspettative di inflazione e crescita della Banca d’Italia secondo cui le aspettative delle imprese sull’inflazione sono salite su tutti gli orizzonti di previsione, pur rimanendo su valori inferiori al 2%.

Nel fine settimana Elon Musk ha cercato personalmente di convincere Donald Trump a revocare i dazi, anche quelli sulla Cina. Ma il tentativo non ha finora avuto successo. E’ quanto scrive il Washington Post citando proprie fonti anonime. La rottura di Musk con Trump sulle tariffe, priorità dell’amministrazione americana, rappresenta il disaccordo più importante tra il presidente e uno dei suoi principali consiglieri. Tesla ha visto le vendite trimestrali crollare drasticamente a causa delle reazioni negative al suo ruolo di consigliere di Trump. Le sue azioni erano scambiate a 233,29 dollari, in calo di oltre il 42% da inizio anno.

Meloni in America

Giorgia Meloni andrà a Washington il 17 aprile per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e discutere della questione dazi. E’ quanto ha annunciato martedì, 8 aprile, la presidente del Consiglio nel corso della riunione a Palazzo Chigi con le categorie produttive per affrontare la questione dazi. Una data, quella del 17 aprile, che è stata confermata oggi anche dalla Casa Bianca. Nel corso dell’incontro con le categorie produttive la premier, secondo quanto si apprende, ha posto l’accento sul negoziato con gli Usa, “che deve vederci tutti impegnati e a tutti i livelli, che vede impegnati noi e che impegna me che sarò a Washington il prossimo 17 aprile“. “Ovviamente – ha rimarcato Meloni – intendo affrontare anche questa questione con il Presidente degli Stati Uniti“.

“La sfida da esplorare” è “quella che l’Italia è stata tra le prime Nazioni a promuovere, e che anche la presidente von der Leyen ha ribadito ieri, ovvero la possibilità di azzerare i reciproci dazi sui prodotti industriali esistenti con la formula ‘zero per zero’. In questo mi pare che ci sia una disponibilità da parte della presidente della Commissione e da parte del Commissario al Commercio che sta trattando. Abbiamo individuato nell’ambito della dotazione finanziaria del Recovery italiano e della sua prossima revisione circa 14 miliardi di euro – aggiunge – che possono essere rimodulati per sostenere l’occupazione e aumentare l’efficienza della produttività. Da subito intendiamo attivarci per avviare un forte negoziato con la Commissione Ue per un regime transitorio sugli aiuti di Stato e una maggiore flessibilità nella revisione del Pnrr, nell’utilizzo dei fondi di coesione e nella definizione del Piano sociale per il clima”.

“Sfida complessa, ognuno deve fare la sua parte”

La premier si rivolge direttamente alle categorie produttive nel corso del suo incontro di oggi, invitando “ognuno a fare la sua parte” perché “la sfida è complessa”. “Niente allarmismi o panico, serve fare fronte comune” aggiunge. “Forti della nostra ritrovata credibilità, forti di una politica di bilancio che è stata estremamente seria e che diciamo non ha gettato soldi dalla finestra, e chiaramente con questo quadro di riferimento, quello che io vorrei fare è sottoporre alle categorie produttive, al mondo del Made in Italy e a tutte le organizzazioni datoriali e sindacali, un nuovo patto per fare fronte comune rispetto alla nuova delicata congiuntura economica che stiamo affrontando”.

“Il nostro obiettivo – ha sottolineato Meloni – è utilizzare la crisi per rendere il nostro sistema economico più produttivo e competitivo. Le crisi, ricordiamocelo, sono sempre un’occasione, la parola crisi, io lo ricordo sempre, viene dal greco ‘krisis’ che significa scelta, decisione, la crisi impone di stabilire le priorità di scelta”.