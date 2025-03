Casa, affittare in Trentino rende più che a Milano

Primo semestre 2024: un bilocale in provincia fruttava il 4,8%

Trento – In provincia di Trento, secondo l’analisi dell’Ufficio studi di Tecnocasa, i rendimenti sulle locazioni di immobili, ossia il rapporto tra il canone annuo e il capitale investito per l’acquisto, sono inferiori a quelli rilevati in alcune grandi città italiane, ma superiori a quelli di Milano e Firenze: nel primo semestre del 2024 sono stati pari al 4,8% per un bilocale e al 4,6% per un trilocale.

Nel capoluogo lombardo il dato si è attestato per un bilocale di 65 mq al 4,7%, mentre in quello toscano al 4,3% Secondo lo studio, nelle grandi città italiane il rendimento è stato del 5,6%, ma a Genova ha raggiunto il 7%, a Palermo il 6,9% e a Verona il 6,5%. Nei primi sei mesi del 2024 il 19,4% delle compravendite immobiliari sarebbe stato “per investimento”, un dato in linea con quello registrato l’anno precedente (19,6%).