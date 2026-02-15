“En amigo vero, sincer, candido come la neu fresca che tant te piasea”

Letera della famiglia di Ettore Turra che ringrazia e ricorda: “A noi la montagna ha tolto una persona tanto amata, ma ci ha restituito, una straordinaria testimonianza di affetto”

Primiero (Trento) – “Carissimi, in questi giorni abbiamo sentito tantissimo affetto da parte di tutti, che ci ha profondamente commossi e sostenuti. Le vostre parole, i vostri abbracci e la vostra presenza discreta ma costante, ci hanno aiutato ad affrontare un dolore enorme ed improvviso, facendoci sentire meno soli.

Ettore si distingueva per la sua bontà e semplicità, come descritto dagli amici:

“Tela neu, come tela vita, ti eri en traino costante par noi, esperto e

segur dele scelte che ti fei. Ti eri quel che ne tachea tuti quanti

insieme co la semplicità e la to facia sempre tranquilla.

En amigo vero, sincer, candido come la neu fresca che tant te piasea.”

Attraverso i vostri messaggi, i vostri ricordi e la vostra vicinanza abbiamo avuto la conferma che il suo modo di essere rimarrà vivo anche nei vostri cuori.

“La montagna può dare tanto ma anche togliere tanto” disse una volta una Guida Alpina. Però la montagna è anche comunità e umanità. A noi ha tolto una persona tanto amata, ma ci ha restituito, una straordinaria testimonianza di affetto.

Un ringraziamento speciale va inoltre a Matteo e Stefano, e a tutti i membri del Soccorso Alpino, per la professionalità e la sensibilità dimostrati in un momento così doloroso.

Un altro ringraziamento a tutte le persone e le associazioni che si sono attivate per il sostegno alla famiglia. A tutti voi che ci siete accanto con un pensiero, una parola o una preghiera va il nostro più sincero GRAZIE”.

I familiari di Ettore