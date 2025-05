Ritrovato dopo 5 mesi il corpo di Aziz Ziriat sul Carè Alto

In Ato Adige, ritrovato senza vita Fabio Trevisan, colpito da una valanga sul Gran Zebrù

NordEst – E’ stata trovata, dopo cinque mesi, la salma di Aziz Ziriat, alpinista inglese di 36 anni disperso dallo scorso primo gennaio sull’Adamello, in Trentino,. L’inglese era partito per un’escursione assieme all’amico Samuel Harris. L’allarme fu lanciato solo dopo il loro mancato rientro in patria. Il corpo di Harris fu trovato pochi giorni dopo sotto una valanga. Nonostante lunghe e impegnative ricerche di Ziriat non ci fu traccia. Solo ora con lo scioglimento della neve in quota, il corpo è stato individuato.

A cinque mesi da quei fatti, il Soccorso alpino ha ritrovato il corpo di Aziz Ziriat, 36enne alpinista inglese. Il cadavere del suo compagno era invece già stato rinvenuto dopo pochi giorni dalla scomparsa. Le ricerche di Ziriat erano andate aventi ancora per alcuni giorni, ma senza esito, fino a quando erano state sospese, anche per le avverse condizioni meteorologiche. Sabato il corpo di Ziriat è stato rinvenuto a valle del primo ritrovamento. Gli operatori del Soccorso Alpino e speleologico Trentino hanno lavorato per il recupero della salma.

Altri due interventi, per altrettanti scalatori caduti da primi di cordata sono avvenuti sabato in Trentino. Il soccorso in Colodri, in orario anche notturno, si è rivelato particolarmente complesso.