Ritrovano la refurtiva grazie a un AirTag

Dopo un furto in abitazione a Meltina

Bolzano – Un furto in abitazione avvenuto a Meltina si è concluso con il totale recupero del bottino grazie alla tecnologia e alla coordinazione tra i reparti dell’Arma. L’episodio è iniziato intorno alle 19 di alcuni giorni fa, quando ignoti sono penetrati in una casa asportando borse, gioielli, occhiali e contanti per un valore stimato tra i 20 e i 30 mila euro. La svolta nelle indagini è arrivata il giorno successivo: una delle vittime è riuscita a localizzare i propri beni tramite il segnale di un AirTag, un tracker bluetooth grande come una moneta che consente la localizzazione di oggetti, occultato tra la refurtiva.

Il dispositivo ha condotto i Carabinieri della Sezione Operativa di Bolzano e della Stazione di Appiano fino a una vettura parcheggiata in strada Huberfeld, nella frazione di Missiano. Dopo aver accertato che il proprietario del veicolo si trovava temporaneamente fuori provincia, i militari, in collaborazione con la Stazione di Meltina, hanno proceduto all’apertura dell’auto. All’interno è stato rinvenuto l’intero ammontare del furto, che è stato successivamente riconsegnato ai legittimi proprietari presso il Comando di Meltina. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per risalire agli autori del colpo.