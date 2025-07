Carabinieri, multa da 1.200 euro per trekking senza licenza

A Campiglio Carabinieri fermano guida senza abilitazione

Trento – Un gruppo di 11 escursionisti italiani stava camminando lungo il sentiero 318 della Società Alpinistica Trentina, in direzione del Rifugio Brentei a Madonna di Campiglio insieme a una guida ambientale escursionistica. Una gita organizzata da un’agenzia turistica di Bologna che si è conclusa con una multa di 600 euro per la guida e una uguale per l’agenzia per “esercizio abusivo dell’attività di accompagnamento”.

La Squadra di Soccorso Alpino dei Carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio, nell’ambito dei controlli periodici volti a garantire la sicurezza e la corretta regolamentazione delle attività escursionistiche in alta montagna, durante una attività di perlustrazione in alta quota sui sentieri delle dolomiti di Brenta, hanno riscontrato che la guida non aveva il titolo di “Accompagnatore di Media Montagna” previsto per legge, rilasciato dalla Provincia dopo aver frequentato un corso di formazione e superato un esame teorico-pratico.

“L’attività di controllo dei sentieri di alta montagna proseguirà anche nelle prossime settimane con pattuglie dedicate, al fine di prevenire comportamenti pericolosi o scorretti da parte dei vari turisti e garantire a tutti gli amanti della montagna di godere un periodo di vacanza in totale sicurezza e tranquillità” spiega il Comando provinciale dei Carabinieri di Trento in una nota.