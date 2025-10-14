Carabinieri morti, Zaia decreta il lutto regionale in Veneto

Bandiere a mezz’asta per tre giorni, fino ai funerali

NordEst – Il presidente del Veneto Luca Zaia ha decretato tre giorni di lutto regionale per la morte dei tre carabinieri nell’esplosione di Castel D’Azzano (Verona). Un’ulteriore giornata di lutto è prevista nella giornata in cui si svolgeranno i funerali dei militari. Zaia ha dato disposizione di esporre bandiere a mezz’asta in tutte le sedi istituzionali della Regione, agli uffici e alle scuole.

Chi erano

Facevano parte della squadra impegnata a far uscire dall’edificio tre fratelli sessantenni, destinatari di un ordine di rilascio dell’immobile. Al momento dell’ingresso, però, l’abitazione era satura di gas. Una violenta esplosione l’ha distrutta, travolgendo i carabinieri e causando il ferimento di altri militari impegnati nell’operazione. Nonostante sul posto fossero già presenti i vigili del fuoco, per Daprà, Bernardello e Piffari non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.

Tutti e due facenti parti del reparto delle Api dei carabinieri (le squadre speciali antiterrorismo che intervengono in situazioni ad alto rischio), Daprà e Bernardello appartenevano entrambi al nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Padova. Nato a Brescia, il cinquantaseienne Brigadiere Capo Daprà – che aveva maturato un’anzianità da pensionamento ma aveva deciso di non andarci – si era arruolato nel 1988: lascia anche un figlio di ventisei anni. Bernardello, di Arsego di San Giorgio delle Pertiche, aveva trentasei anni. Nato a Camposampiero, si era poi arruolato nei carabinieri nel 2014. Il Luogotenente Marco Piffari, residente a Padova ma comandante della Squadra Operativa Supporto del Battaglione Mobile di Mestre, aveva anche lui cinquantasei anni e si era arruolato nel 1987.