Operazione della Guardia di Finanza

Compagnia di Gorizia, sul mercato 3 milioni di capi in 5 anni

NordEst – I militari della Guardia di Finanza della compagnia di Gorizia hanno individuato una banda che produceva e commercializzava abiti riportanti la falsa indicazione “made in Italy”, ma prodotti in realtà in Romania. Le indagini hanno portato alla denuncia di 5 persone per il reato di frode e alla scoperta dell’intera attività produttiva illecita, che è stata smantellata. Secondo gli investigatori, la banda avrebbe immesso nei circuiti commerciali italiani ed europei quasi 3 milioni di capi di abbigliamento negli ultimi 5 anni.

Le indagini si sono estese anche in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Le verifiche, sono state avviate dopo che, nel corso di un posto di controllo a ridosso della fascia confinaria nella provincia isontina, considerata una delle principali porte di ingresso dei traffici di merci e persone della cosiddetta “Rotta Balcanica”, è stato identificato un autocarro con targa rumena con 1.600 capi di abbigliamento da donna con l’etichetta “made in Italy” ma, appunto, prodotti in Romania.