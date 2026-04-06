Intervento dei vigili del fuoco nel Bellunese a Pasqua

Brucia una piccola struttura nel Bellunese

Sedico (Belluno) – Nel pomeriggio di domenica 5 aprile, un incendio ha interessato una legnaia in località Libano, nel comune di Sedico. L’allarme è scattato intorno alle 15.10, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Belluno. Le fiamme hanno coinvolto l’intera struttura lignea. L’intervento tempestivo delle squadre provenienti dalla sede centrale ha però consentito di contenere il rogo ed evitare che si propagasse alle abitazioni vicine. Dopo aver spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno proseguito con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, concluse circa un’ora più tardi, intorno alle 16.10. In corso di accertamento le cause che hanno innescato il rogo, al vaglio dei tecnici.

In breve

Dolomiti Beer Trail, numeri record per l’edizione 2026. Gli iscritti sono stati 1.500. Nella prova principale, di 55 chilometri con 3.000 metri di dislivello positivo, la vittoria è andata a Sergio Bonaldi, primo al traguardo in 4 ore 48 minuti e 37 secondi. Michele Meridio, staccato di nove minuti, mentre terzo Diego Angella. Tra le donne, successo per Giulia Marchesoni, che ha concluso in 5 ore 46 minuti e 24 secondi, precedendo Federica Zuccollo e Mariangela Curini. Nei 24 chilometri (1.400 metri di dislivello), si è imposto Alberto Vender con il tempo di 1 ora 48 minuti e 26 secondi, davanti a Michael Galassi e Roberto Giacomotti. In campo femminile vittoria per Beatrice Bianchi in 2 ore 12 minuti e 37 secondi, seguita da Sveva Della Pedrina e Timea Horvàt. Nei 12 chilometri ha vinto Lorenzo Cagnati (team Salomon), che ha chiuso in 52 minuti e 3 secondi, precedendo Roberto Fregona e Gabriele Del Longo. Tra le donne Luna Giovanetti (team Salomon) in 1 ora e 27 secondi, davanti ad Antonella Confortola e Debora Capraro.