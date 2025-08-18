Cane ferito da un’orsa accompagnata dai suoi piccoli a Tione
Trento – Incontro ravvicinato tra un cane e un’orsa con due piccoli sopra malga Cengledino, verso il baito dei Cacciatori (Comune di Tione). Il cane, libero come consentito nell’area di addestramento della Riserva di caccia, si è introdotto in un cespuglio da cui è poi uscito il gruppo di orsi. Il proprietario dell’animale non è stato coinvolto direttamente, né ha corso rischi. Il Corpo forestale del Trentino ha svolto gli accertamenti del caso. Un cane è rimasto ferito a seguito dell’incontro con un’orsa accompagnata dai cuccioli.
È accaduto intorno alle 16.30 di domenica 17 agosto. L’incontro ravvicinato è avvenuto sopra malga Cengledino, verso il baito dei Cacciatori (nel comune di Tione). Il cane, libero come consentito nell’area di addestramento cani da ferma della Riserva di caccia, si è introdotto in un cespuglio da cui è poi uscito il gruppo di orsi. Il proprietario dell’animale non è stato coinvolto direttamente né ha corso rischi. Il Corpo forestale del Trentino ha svolto gli accertamenti del caso. La forestale ricorda che durante passeggiate ed escursioni è fondamentale tenere sempre i cani al guinzaglio. Una precauzione che riduce non solo il rischio di incontri ravvicinati con i plantigradi, ma anche la possibilità che l’animale – tornando verso il proprietario in cerca di protezione – porti con sé l’orso fino a un contatto diretto con le persone.
Dalla Forestale arrivano anche precisazione sulle presunte predazioni in Valle di Daone: non risulta – si legge in una nota dell’Ufficio stampa della provincia di Trento – alcuna denuncia presentata agli uffici competenti, né segnalazioni pervenute alla Stazione forestale.
