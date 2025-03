Campodenno, 59enne muore mentre lavora sotto il trattore

La vittima è Diego Pezzi. Ritrovato morto sotto un trattore in campagna

Campodenno (Trento) – L’uomo di 59 anni, residente a Campodenno, Diego Pezzi, è morto nel tardo pomeriggio di giovedì 6 marzo in un incidente con il trattore mentre lavorava in un appezzamento di terreno di sua proprietà non lontano da casa. L’allarme è stato lanciato verso le 22 dalla famiglia che ha trovato il corpo dell’uomo in campagna e chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari ed i carabinieri della Stazione di Predaia che si sono occupati dei rilievi.

L’incidente è avvenuto a Dercolo, frazione di Campodenno. Diego Pezzi, imprenditore agricolo di 59 anni, ha fermato e spento il trattore che stava guidando prima di scendere dal mezzo per ispezionare la cosiddetta martellante, l’attrezzatura collegata al trattore che viene utilizzata per spezzettare i residui di potatura tra i filari. Per motivi ancora non chiari l’attrezzatura si è abbassata improvvisamente schiacciando l’uomo non ha avuto scampo. L’allarme è scattato nella serata di giovedì 6 marzo, quando l’uomo non ha fatto ritorno a casa. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri di Predaia, della compagnia di Cles, i vigili del fuoco volontari della zona, e i periti della UOPSAL.

