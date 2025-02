Campionati Mondiali Biathlon Lenzerheide, Tommaso Giacomel è medaglia d’argento nella 20km individuale

E’ la prima medaglia azzurra nella rassegna in corso di svolgimento nella località elvetica, un secondo posto che riporta l’Italia sul podio della gara più classica del biathlon trentadue anni dopo il successo di Andreas Zingerle (Borovets 1993), unica precedente medaglia italiana al maschile nella 20km

NordEst – Dopo i quinti posti con qualche rimpianto nella sprint e inseguimento, Giacomel sale sul podio iridato nel cuore di una stagione che l’ha visto conquistare il primo successo in carriera in Coppa del Mondo oltre a due ulteriori podi. L’argento di Giacomel ha preso forma grazie al 19 su 20 al tiro: il singolo errore è arrivato nel quarto ed ultimo poligono (0-0-0-1) con il ventiquattrenne trentino delle Fiamme Gialle cha ha così completato la prova con un ritardo di 52″4 nei confronti del francese Eric Perrot (0-1-0-0), autore di una prova sontuosa per tenere a bada l’azzurro. Sorretto da sci velocissimi, il ventitreenne transalpino ha trionfato in 47’58″1, con il podio completato dall’altro transalpino Quentin Fillon Maillet (2-0-1-0), terzo a 1’59″5 nonostante i tre errori al tiro, altro elemento che sottolinea la bontà dei materiali.

Giacomel ha messo a referto il quinto tempo assoluto sugli sci, con un gap di 59″ dai due transalpini, di fatto appaiati, a conferma dell’ottima condizione raggiunta dal primierotto di Imer in questa fase della stagione. Per Giacomel si tratta nel complesso della quarta medaglia iridata dopo l’argento raccolto nella staffetta mista a Oberhof 2023 e l’argento (Nove Mesto 2024) e bronzo (Oberhof 2023) nella Single Mixed.

Ai piedi del podio, gli zero errori al tiro elevano in quarta piazza il finlandese Olli Hiidensalo a 2’14″9, appena davanti al padrone di casa Niklas Hartweg (0-1-0-1) quinto a 2’15″5 recriminando per i due errori in piedi, con l’esperto sloveno Jakob Fak (1-0-0-0) che si conferma in alta quota seguito dal tedesco Philipp Horn (1-0-0-1), dal ceco Michal Krcmar (0-0-0-2) e dal norvegese Emil Strømsheim (1-0-0-0), ottavo ad oltre tre minuti in una giornata decisamente difficile per gli scandinavi. Nella giornata dell’argento di Giacomel, troppi errori per gli altri azzurri, con Didier Bionaz (2-0-2-1) attardato di 6’40, Elia Zeni (2-0-0-2) di 7’02 e Lukas Hofer (0-3-4-0) di 8’26.

