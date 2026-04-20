Longo (Unatras), ‘sospeso stop autotrasporto dopo investimento camionista

Sospeso il blocco dell’autotrasporto dopo l’investimento mortale di un camionista travolto da un’auto avvenuto questa notte a Caserta

NordEst – Ad annunciarlo il segretario generale di TrasportoUnito, Maurizio Longo. “A mezzanotte era partito il fermo, si stavano predisponendo i presidi quando una vettura a forte velocità nei pressi di Caserta ha travolto un padroncino che stava organizzando il presidio e che è morto”, conferma Longo. “Dall’alba abbiamo iniziato gradualmente a sospendere il fermo perchè questa cosa ci ha sconvolto. Era una persona giovane con famiglia “.

Il tragico investimento

Il camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sull’A1, nel tratto casertano all’altezza dell’area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, mentre era a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante. La colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro della carreggiata autostradale, qualche chilometro prima dello svincolo di Caserta Sud, e il 55enne, residente nel Napoletano, era sulla corsia lasciata libera, impegnato in una sorta di filtraggio dei tir, quando è stato travolto dalla vettura, il cui conducente si è fermato ed è stato denunciato.

Sul posto dell’incidente, la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi dell’incidente. La protesta degli autotraportatori, organizzata da Trasportounito, per il periodo dal 20 al 25 aprile, contro il caro carburante, è poi finita poco prima delle 5 di stanotte.