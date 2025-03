Camera di Commercio, il fatturato delle imprese trentine aumenta del 2,3% nel quarto trimestre 2024

L’indagine congiunturale curata dall’Ufficio studi e ricerche della Camera

di Commercio di Trento rileva che nel quarto trimestre del 2024 il

fatturato delle imprese esaminate è aumentato del 2,3% rispetto al

corrispondente trimestre del 2023, una variazione analoga a quella

registrata nel precedente periodo e che denota timidi segnali di recupero

Trento – In particolare, segnano variazioni positive i settori più dipendenti dalla domanda interna come i servizi alle imprese (+6,6%), i trasporti (+7,9%) e, in misura più contenuta, il commercio al dettaglio (+3,4%). Il comparto manifatturiero evidenzia una prima debole, ma significativa, ripresa del fatturato, dopo sei trimestri di costante contrazione (+1,3%), sostenuta da alcuni sottocomparti come il tessile e il cartario. Più incisivo il recupero del commercio all’ingrosso, che registra un aumento nei ricavi delle vendite pari al +2,5%.



Nel settore delle costruzioni permane una contrazione, seppur lieve

(-1,5%), causata principalmente dalla revoca dei bonus pubblici,

introdotti in epoca post-Covid a sostegno del settore. Rimane stabile il fatturato realizzato in ambito locale, che aumenta su base annua dello 0,5%, mentre in Italia, ma fuori provincia, cresce più sensibilmente (+5,4%); la componente estera conferma la ripresa rilevata nel precedente periodo (+2,0%).



Per le imprese di maggiore dimensione, quelle con oltre 50 addetti, la variazione tendenziale dei ricavi delle vendite risulta positiva (+4,2%), mentre per le piccole (+0,2%) e le medie imprese (+0,4%) si registra una sostanziale stagnazione. L’andamento dell’occupazione mostra, anche in questo trimestre, un andamento solo leggermente positivo (+0,9%). In particolare si riscontrano aumenti significativi presso i comparti dei servizi alle imprese (+2,8%) e del commercio all’ingrosso (+3,4%), mentre si contraggono debolmente le basi occupazionali del manifatturiero (-0,2%) e del settore edile (-0,6%).

Se si considera l’andamento occupazionale emerge che presso le unità di più piccola dimensione (fino a 10 addetti) il dato risulta negativo (-2,4%), mentre tra le medie (tra 11 e 50) e le grandi imprese (oltre 50), è in leggera crescita, con valori pari, rispettivamente, a +2,6% e a +2,5%. Gli ordinativi si caratterizzano per una prima variazione positiva dopo molti trimestri in contrazione (+4,2%), determinata da andamenti di crescita, che caratterizzano tutti i settori a eccezione del manifatturiero, che presenta un valore stabile (+0,3%).

I giudizi degli imprenditori si mantengono sostanzialmente invariati rispetto al trimestre precedente, con la maggior parte degli intervistati che si definiscono soddisfatti della redditività attuale della propria azienda. Le valutazioni sui prossimi mesi sono invece caratterizzate da maggiori perplessità. “Pur in un contesto di elevata incertezza – sottolinea Andrea De Zordo, Presidente della Camera di Commercio di Trento – l’economia provinciale comincia ad evidenziare segnali più confortanti. Per il secondo trimestre consecutivo il fatturato complessivo dei settori esaminati dall’indagine evidenzia un aumento, che, seppur modesto, coinvolge anche comparti come il manifatturiero e il commercio all’ingrosso, entrambi recentemente interessati da una crisi significativa. In un quadro di estrema cautela, le prospettive per i prossimi mesi appaiono leggermente più positive che non nel recente passato, a condizione naturalmente che non intervengano ulteriori, gravi fattori negativi a condizionare il contesto internazionale”.