Camera di commercio e Comunità energetiche: 200mila euro per le imprese trentine

Mercoledì ad ore 16.00 il webinar di presentazione. Domande entro il 16 maggio 2025

Trento – La Camera di Commercio di Trento pubblica il bando “Efficienza Energetica e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) 2025”, finalizzato a sostenere le imprese del territorio nell’adozione di soluzioni innovative per il risparmio energetico e la transizione verso un’economia più sostenibile. Con una dotazione complessiva di 200mila euro, il bando prevede contributi per le aziende che intendono realizzare interventi volti all’efficientamento energetico e alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili.

L’iniziativa è rivolta ai soggetti con sede in provincia di Trento che intendono, fra l’altro, attivare verifiche energetiche e studi di fattibilità per il risparmio energetico; individuare soluzioni per l’efficientamento energetico degli edifici produttivi; razionalizzare i processi produttivi per ridurre i consumi energetici; implementare sistemi di building automation finalizzati al risparmio energetico; sviluppare progetti di economia circolare nonché costituire o aderire a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Il bando prevede il finanziamento di servizi di consulenza, verifiche e progetti per il miglioramento dell’efficienza energetica e per la creazione o adesione a una CER. Le risorse disponibili ammontano a 200mila euro, con un contributo pari al 70% delle spese ammissibili e rendicontate, fino a un massimo di 10mila euro per impresa.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite PEC, dalle ore 09:00 del 12 maggio 2025 alle ore 18:00 del 16 maggio 2025. Per maggiori informazioni e per accedere alla documentazione completa del bando per partecipare al webinar di presentazione fissato per mercoledì alle 16.00, è possibile consultare il sito della Camera di Commercio di Trento www.tn.camcom.it