Calderoli, storica riforma Statuto per Trentino-Alto Adige

“Previsto il ripristino degli standard di autonomia”. Modifica dell’autonomia, il Governo approva il disegno di legge. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, alla presenza del presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, l’atto definitivo con cui il Governo trasmette al Parlamento il disegno di legge costituzionale di riforma dello Statuto speciale di autonomia. Con questo passaggio si avvia ufficialmente l’iter parlamentare con l’incardinamento del testo nelle competenti commissioni

Trento/Bolzano – “Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva la riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige. Per l’autonomia dei territori è un ulteriore passo avanti, rispettando l’impegno preso con le Province Autonome e in tempi decisamente rapidi, esattamente come promesso”. Lo conferma il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a margine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il disegno di legge costituzionale di modifiche dello Statuto.

“Con questa storica riforma – ha aggiunto il ministro – abbiamo previsto il ripristino degli standard di autonomia, l’aggiornamento delle competenze e la garanzia della rappresentanza dei gruppi linguistici. Un passaggio atteso tanto tempo e per cui mi ero preso l’impegno con le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Ora che anche il Cdm ha dato il via libera definitivo, il ddl costituzionale può finalmente iniziare il suo percorso in Parlamento” conclude Calderoli.

Il commento dei governatori

“L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri rappresenta un passo concreto verso un’autonomia più forte, aggiornata e aderente alle esigenze del nostro tempo – ha commentato il presidente trentino, Maurizio Fugatti – è un traguardo politico e istituzionale importante. Non solo abbiamo recuperato gli standard di autonomia precedenti, ma li abbiamo anche ampliati con nuove competenze, tra cui per la prima volta nello statuto la introduzione del principio di intesa.”

“Questa decisione mi riempie di grande gioia e soddisfazione”, ha detto il presidente Arno Kompatscher. “Insieme alla riorganizzazione dell’assetto finanziario dell’autonomia nel 2014, questo è l’obiettivo politico più importante del mio mandato. La riforma crea le basi per un continuo sviluppo positivo della nostra provincia”.

Si tratta di un momento fondamentale per il consolidamento e il rafforzamento dell’autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle due Province autonome. Il testo, già approvato in via preliminare lo scorso 9 aprile, prevede il ripristino degli standard di autonomia. Introduce inoltre il principio di intesa tra Stato, Regione e Province autonome per eventuali future modifiche dello Statuto, garantendo che non possano essere adottati interventi unilaterali da parte dello Stato centrale. La riforma attribuisce anche nuove competenze, in particolare in materia di ambiente, commercio e gestione della fauna selvatica, e amplia le competenze già esistenti in ambiti chiave per l’autogoverno locale.