Scivola per 200 metri dal sentiero verso il Vioz, morto turista

Altra tragedia sulle montagne del Trentino, poco prima delle 15 di domenica 24 agosto

Trento – Un uomo residente in Emilia Romagna ha perso la vita domenica, in seguito ad una caduta dal sentiero 105, che da Dos dei Cembri sale al Monte Vioz in valle di Pejo (gruppo Ortles Cevedale). L’uomo stava scendendo con un gruppo di persone quando, all’altezza del Dente del Vioz ad una quota di 2900 metri, è caduto ed è ruzzolato per circa 100 metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 15:00 da parte degli escursionisti che erano con lui.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, attivando la stazione di Pejo del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, preallertando la stazione Valle di Sole per eventuale supporto, mentre alcuni soccorritori, già sul posto per un precedente intervento, si riportavano in quota. L’elicottero, a causa delle condizioni meteo avverse di scarsa visibilità, non è riuscito a raggiungere il target e ha quindi sbarcato più in basso l’équipe sanitaria. L’uomo è stato raggiunto dai soccorritori, che hanno trovato la persona ormai senza vita. Constatato il decesso, si otteneva il nulla osta alla rimozione della salma.

Il sentiero che sale al Monte Vioz è stato oggi teatro di un altro intervento di soccorso, avvenuto poco più in alto a circa 3000 metri poco sotto la località Brik, dove un uomo è caduto dal sentiero in seguito ad un malore perdendo conoscenza. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 10. A causa della cattiva visibilità l’elicottero non è riuscito a raggiungere il target, grazie ad una finestra di bel tempo ha però sbarcato l’équipe sanitaria al rifugio Vioz. L’uomo, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, è stato così raggiunto dall’alto dall’équipe e dal basso da una squadra della stazione di Pejo del Soccorso Alpino, i quali lo hanno stabilizzato e messo in barella. L’uomo è stato accompagnato a valle lungo il sentiero dai soccorritori in barella, fino alla località Saroden, dove è stato recuperato tramite elicottero.

In breve

Accoltellamento nella notte – probabilmente al termine di una lite fra lavoratori stagionali – in una struttura alberghiera di Campestrin in Val di Fassa. I carabinieri hanno arrestato un giovane che avrebbe aggredito e colpito un collega di lavoro. I fatti attorno alle 3 di notte in un albergo. Dopo essere stato colpito, il ferito è riuscito a raggiungere la strada, dove è stato trovato da una passante che ha lanciato l’allarme. Soccorso, l’uomo è stato portato al Santa Chiara di Trento.

Incidente a Mezzana in Val di Sole, poco dopo le 16 di domenica 24 agosto, un uomo è rimasto schiacciato tra due automobili. Secondo le prime ricostruzioni, il 50enne era appena sceso dal suo mezzo in un parcheggio, quando una terza auto è arrivata in velocità – e forse per un malore del conducente – ha urtato contro la sua. L’uomo è stato sbalzato ed è rimasto intrappolato tra il suo mezzo ed un’altra auto parcheggiata a breve distanza.