Cade in un crepaccio sul Monte Bianco: muore Giovanni Andreis di Cles

Lo sciatore 40enne è morto. Socio della Sat, stava praticando fuoripista con un gruppo

NordEst – La vittima è Giovanni Andreis, 40enne di Cles, morto cadendo in un crepaccio mentre con gli sci da alpinismo stava scendendo lungo un pendio della Vallée Blanche sul versante francese del Monte Bianco. L’uomo faceva parte di un gruppo di una ventina di escursionisti della Sat di Cles che per questo fine settimana aveva organizzato la gita transfrontaliera sulle alpi francesi.

L’incidente è avvenuto durante la discesa, fatale probabilmente il cedimento di uno strato di neve sotto gli sci di Andreis che poi è precipitato per una trentina di metri in un crepaccio a quota 3000 metri verso le 11.20 di sabato 05 aprile. A nulla sono valsi i soccorsi: al termine di una lunga operazione, il corpo è stato estratto dai gendarmi-soccorritori del Pghm di Chamonix intervenuti in elicottero. Il decesso è stato dichiarato sul posto. Attoniti i compagni di gita della Sat di Cles che hanno anticipato il rientro in Italia dopo la tragedia del primo dei due giorni in programma.