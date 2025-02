Cacciatori trentini verso la nuova presidenza: incontro a Primiero con Mario Mazzoldi e i candidati locali

Lunedì 17 febbraio 2025 alle 20 in Comunità

Primiero (Trento) – Appuntamento il 2 marzo a Trento, per l’Associazione Cacciatori, chiamata a eleggere il suo nuovo presidente. Che dovrà occuparsi dei 20 distretti sparsi sul territorio, con 209 riserve e quasi 6mila soci. In corsa il vicepresidente uscente Matteo Rensi e Mario Mazzoldi, per 25 anni Rettore della Riserva di Nago-Torbole. Decisi a proporre ad addetti ai lavori e non una loro idea precisa della caccia. Lunedì 17 febraio, sarà proprio Mario Mazzoldi a presentare il suo programma a Primiero, con i candidati locali.