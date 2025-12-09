Ad un anno dalla sua incarcerazione, l’Università di mobilita

Il 15 novembre 2024 il cooperante italiano Alberto Trentini veniva arrestato in Venezuela. Il suo caso rientra nei perversi meccanismi della diplomazia degli ostaggi del regime Nicolás Maduro. A Venezia apre il congresso internazionale dedicato ai 150 anni dell’immigrazione veneta in Sudamerica, tre giorni di studi fra storia, economia, demografia, ricordando il giovane

NordEst – Il giovane cooperante veneto di 46 anni è stato arrestato mentre si trovava in missione per la ong Humanity & Inclusion e per lunghi mesi la sua famiglia non ha avuto sue notizie. Solo il 15 maggio a Trentini è stato permesso di fare la prima telefonata in Italia, a cui ne sono seguite altre due e l’incontro con l’ambasciatore italiano in Venezuela.

A d un anno dalla sua incarcerazione non sono ancora state espresse accuse formali nei suoi confronti, anche se si parla di cospirazione. Il suo arresto rientra nei meccanismi della cosiddetta diplomazia degli ostaggi, usata dal regime di Nicolás Maduro per fare pressioni sui governi stranieri per ottenere concessioni economiche e politiche. Come Trentini, in Venezuela ci sono centinaia di altre persone straniere detenute.

L’evento a Ca’ Foscari

“Immigrazione italiana nel Sudamerica: un bilancio storiografico e nuove prospettive di ricerca” è il titolo della tre giorni di studi che ricercatrici e ricercatori dell’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con le università venete hanno organizzato dal 9 all’11 dicembre nell’Aula Baratto nella sede centrale dell’Ateneo veneziano. Fra storia, economia, demografia e sociologia si farà il punto sulla condizione, oggi, dell’immigrazione veneta nel Sudamerica. Per l’Ateneo veneziano i promotori del convegno sono Luis Beneduzi, professore di Storia e istituzioni delle Americhe, e Alessandro Casellato, professore di Storia contemporanea.

Al convegno, per i saluti istituzionali, è presente Sr. Marcelo Martín Giusto, Ambasciatore dell’Argentina in Italia, Manrique Lucio Altavista, Console Generale dell’Argentina a Milano (CMILA) e la Rettrice Tiziana Lippiello per i saluti. In apertura del convegno si è tenuto un momento dedicato ad Alberto Trentini, il cafoscarino detenuto da oltre un anno in Venezuela: per l’occasione era presente in video collegamento Beppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21, dall’inizio di questa vicenda al fianco della famiglia Trentini.

Lo stirscione per Alberto

In adesione all’appello per la liberazione di Alberto, Ca’ Foscari ha esposto sul Canal Grande lo striscione “Alberto Trentini libero”. Ad Alberto e alla sua famiglia ha dedicato un pensiero la Rettrice Tiziana Lippiello: “Si è laureato qui, a Ca’ Foscari, nel 2004, in Storia contemporanea, con il massimo dei voti. Dopo la laurea, si è dedicato con passione e dedizione alla cooperazione internazionale, viaggiando in molti paesi del mondo. Quando è stato arrestato, si trovava in Venezuela per conto di una ONG che offre sostegno a persone in condizione di emarginazione e disabilità. Siamo fieri di Alberto, della sua vita spesa nell’impegno concreto per la solidarietà internazionale e per i diritti umani. Oggi, chiunque attraversa il Canal Grande, veneziano o turista che sia, vede affisso al balcone della nostra sede centrale, lo striscione con le parole Alberto Trentini libero: un segnale della nostra adesione all’appello della famiglia perché il Governo italiano metta in campo tutte le azioni possibili per l’immediata liberazione di Alberto”.

Veneto e America Latina

Nel 2020, si osservava un volume di 54,2 miliardi in America Latina, in confronto con 38 miliardi in Asia o 20 miliardi nell’Europa dell’Est, in relazione al fatturato delle imprese italiane all’estero. Fra Brasile e Argentina, attualmente, abbiamo un numero stimato di circa 60 milioni di discendenti di italiani, mentre sono arrivati negli stessi paesi, fra i 1870 e il 1970 circa 4,5 milioni di emigrati italiani (di cui circa il 25% erano veneti). Argentina e Brasile occupano rispettivamente la prima e la terza posizione nel numero di italiani iscritti all’Aire: nel primo paese, 987 mila e nel secondo 671 mila. Secondo dati del Museo Nazionale dell’Emigrazione italiana, nel 2008, erano più di 57 mila i veneti in Brasile e quasi 32 mila quelli in Argentina. I principali settori economici per il Veneto in America Latina: macchinari e meccanica, agroindustria, occhialeria, arredo e design. Esiste un forte rapporto transnazionale fra le comunità, le associazioni e i circoli dei veneti nel mondo e le realtà immigrate in America Latina.

Il commento del prof. Beneduzi: “Negli ultimi 50 anni abbiamo osservato il rafforzamento di una comunità transnazionale che mette in collegamento un’identità veneta costruita in Italia e un’altra figlia della diaspora. L’associazionismo mantiene un ponte culturale fra le due sponde dell’Atlantico, creando sinergie fra il Veneto e i paesi latinoamericani, dove le comunità etniche odierne cercano di conservare le memorie degli immigrati di fine Ottocento. Più che la nostalgia del passato, sarebbe fondamentale progettare un futuro di legami rinsaldati da esperienze condivise e da progetti economici e sociali congiunti”.

Aggiunge lo storico Casellato: “Studiando l’emigrazione ricordiamo una storia che si sviluppa da una parte all’altra dell’oceano nel corso di 150 anni, che non ha un’unica direzione ma ha visto andate e ritorni in momenti diversi e ha prodotto identità complesse e memorie interconnesse. Riconosciamo il senso profondo di questo rapporto che ha fatto sì che l’Italia e i paesi dell’America Latina siano stati alternativamente terre da cui si è partiti e luoghi in cui si è cercato asilo, fortuna e libertà. Tenere viva la possibilità di spostarsi, di sperimentare e di sentirsi quasi a casa propria lì e qui, a noi pare una cosa a cui è bello dare un contributo.”

La mostra fotografica “150 anni dell’immigrazione veneta nel Rio Grande do Sul” è esposta a Ca’ Foscari Zattere dal 10 al 24 dicembre. Cerca di ricostruire i differenti momenti delle commemorazioni dell’immigrazione italiana nel sud del Brasile, dall’idea della cooperazione del componente italiano al progresso economico e sociale del Rio Grande do Sul, nel 1925, quando dei 50 anni, alla costruzione di un nuovo tipo sociale, l’italo-brasiliano, nel 1975, quando dei 100 anni. A proposito di quest’ultimo festeggiamento, la mostra si sofferma sulla ricostruzione di questo primo input sugli studi sull’emigrazione italiana nel veneto, con una fiorente produzione che segue la mostra “I veneti in Brasile” a Vicenza nel 1976 e il volume “La grande emigrazione”, di Emilio Franzina, pubblicato nello stesso anno. Da un’altra parte, ricostruisce l’impulso conservativo delle nuove ricerche nate nel sud del Brasile, che cercavano di preservare la memoria del fenomeno migratorio e le vestigia della koiné dialettale, di matrice veneto-lombarda, che ha caratterizzato le zone occupate dagli italiani alla fine dell’Ottocento.