Bypass Trento, il Comune conferma: “Cantiere monitorato continuamente”

“In questi giorni – precisa il Comune di Trento – non è stata bagnata la roccia sotto via Pietrastretta per non mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori, che per consolidare il costone operano appesi alla parete. Piena disponibilità del sindaco e degli uffici comunali a incontrare i cittadini e a cercare le soluzioni in grado di minimizzare i disagi”. La replica dell’Amministrazione ai comitati cittadini che annunciano proteste

Trento – Il Comune precisa in una nota che: “Non corrisponde alla realtà l’affermazione che i cantieri del bypass sono “una zona franca, senza trasparenza, senza controllo, senza tutela per chi vive accanto”. Lo dimostra innanzitutto il fatto che il consorzio Tridentum, incaricato dei lavori, invia settimanalmente il programma degli interventi a una serie di istituzioni: la Questura, i Carabinieri del Noe, ’Appa, il Comune, la Provincia e naturalmente l’Osservatorio ambientale e per la sicurezza sul lavoro istituito proprio per vigilare sul bypass.

Durante questa settimana – continua il Comune – tra i lavori in programma (peraltro presentati in più occasioni

nella Circoscrizione Trento storico durante l’illustrazione del progetto esecutivo di parte A), c’era anche il consolidamento del costone roccioso sotto via Pietrastretta. In questo caso, visto che i tecnici lavorano appesi alla parete, per garantire la loro sicurezza non è stato possibile bagnare la roccia, perché la superficie rischiava di diventare scivolosa. Di conseguenza i lavori di sfilamento delle sonde utilizzate per forare la parete hanno sollevato un po’ di polvere, come purtroppo avviene in tutti i cantieri. L’operazione di ‘bagnatura’ sarà più agevole negli ultimi dieci giorni del mese, quando i lavori si sposteranno più in basso. Il sindaco Franco Ianeselli e gli uffici comunali che monitorano il cantiere, si dicono sempre disponibili a incontrare i cittadini, a raccogliere le segnalazioni e a richiedere alle imprese tutti gli accorgimenti possibili per minimizzare i disagi.

In breve

Il Comune di Trento ha chiesto ai proprietari dell’area ex Carbochimica – ovvero le società Tim, Imt, Mit e Idea – di provvedere entro un mese a bloccare le tubazioni da cui fuoriescono le morchie di catrame, in corrispondenza dell’immissione nella fossa di Campotrentino. Entro 60 giorni, le quattro società dovranno trasmettere una relazione con le ulteriori attività finalizzate al contenimento dell’inquinante nell’area, estesa poco più di quattro ettari, così da evitare che la contaminazione si estenda all’esterno del sito inquinato d’interesse nazionale di Trento nord. La contaminazione da solventi e idrocarburi policiclici aromatici è presente soprattutto nelle aree dove dove tra il 1920 e il 1984 ci sono state le lavorazioni, appunto, della ex Carbochimica. L’area da bonificare è interessata dal passaggio della circonvallazione ferroviaria in costruzione, opera contestata da comitati per la tutela ambientale e gruppi No Tav.