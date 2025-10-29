Appuntamento da non perdere aperto a tutta la popolazione, sabato 8 novembre 2025 alle 20.45

Dopo la festa molto partecipata nei giorni scorsi a Imèr, tra ricordi, musica e racconti, nuovo appuntamento per celebrare l’attività dell’Avulss di zona con il comico trentino, Lucio Gardin

Primiero (Trento) – Dopo i festeggiamenti dei giorni scorsi a Imèr, tra ricordi, musica e racconti con i volontari e le autorità locali, nuova iniziativa aperta a tutta la popolazione per celebrare i 40 anni di attività dell’Avulss di zona, con il comico Lucio Gardin. Lo spettacolo dal titolo: “L’abbraccio è una medicina che guarisce tutto”, andrà in scena al teatro oratorio di Pieve (Transacqua), sabato 8 novembre alle 20.45.

La storia di Avulss Primiero Vanoi

L’Avulss è presente nel Primiero Vanoi dal 28 ottobre 1985, data di costituzione del “Nucleo Locale di Fiera di Primiero” a cui fece seguito nel 1991 la nascita del “Nucleo Locale di Canal S. Bovo”. Il 30 gennaio 2005, recependo i nuovi obblighi normativi, i 2 nuclei si sono fusi in un’unica Associazione Onlus, con statuto autonomo, codice fiscale e possibilità di beneficiare del 5 per mille. È regolarmente iscritta all’Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato.

L’associazione, fa capo alla Federazoione Avulss con sede a Brezzo di Bedero (Va), come le numerose altre Associazioni Avulss sparse su tutto il territorio nazionale. Per iscriversi all’Associazione bisogna prendere parte ad un corso base, superato il quale, su base volontaria e gratuita, chi lo desidera, aderisce all’Avulss impegnandosi, nel limite delle proprie disponibilità di tempo, a prestare la sua opera nelle strutture o nel territorio ove si trovano persone bisognose di affetto, conforto, solidarietà, perché sole o malate. I luoghi dove operano gli iscritti sono perciò: Case di Riposo, Anffas: Laboratorio, Centro Assistenziale, Comunità Alloggio, Ospedale di Feltre, Territorio.

L’Associazione è guidata da un direttivo che viene eletto ogni tre anni. Storico presidente e tra i promotori dell’associazione, va ricordata Teresa Gobber che si è sempre impegnata in queste e in molte altre iniziative di volontariato locale. All’inizio di ogni anno, Avulss predispone un programma di formazione permanente, tenendo presente anche le proposte di altre Associazioni o Enti, da settembre a maggio, a cui danno il loro contributo relatori competenti sui temi di valore: socio-sanitario, medico-assistenziale e psicologico- spirituale.

Le attività svolte

I volontari operano principalmente: