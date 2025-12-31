Tisi: “Continuate a regalare pace e serenità”. Fugatti in Apsp a Primiero

Auguri dell’Arcivescovo di Trento Lauro Tisi. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti torna a passo Rolle e a Primiero per una breve vacanza. Mercoledì in mattinata, ha incontrato gli ospiti dell’Apsp locale

Trento – Tradizionale videomessaggio per il nuovo anno da parte dell’arcivescovo di Trento Lauro Tisi: “Buon anno a tutti! Gesù – sottolinea Tisi – ha portato nella storia la via bella del dono e del farsi prossimo. Pensando a voi, uomini e donne del nostro Trentino, vedo in azione questa via nel gesto di tanti e tante di voi che vivono donando, vivono avvicinando gli altri, vivono dialogando e sono uomini e donne che regalano pace e serenità. Continuate così! Buon anno a tutti”.

Giovedì 1° gennaio 2026 al mattino in Cattedrale a Trento, alle ore 10, Tisi celebrerà la S. Messa nella solennità di Maria Madre di Dio (DIRETTA YouTube e Telepace), e nel pomeriggio a Rovereto alle 17.30 presso la sala Filarmonica parteciperà all’incontro per la Giornata della Pace. Alle 20, nella chiesa della Sacra Famiglia della Città della Quercia, celebrerà la S. Messa.

Martedì 6 gennaio, in conclusione del Tempo di Natale con la solennità dell’Epifania, l’arcivescovo Tisi presiederà la S. Messa alle 10 in Cattedrale a Trento (DIRETTA YouTube e Telepace).

Fugatti visita Apsp Primiero

Messaggio di fine anno dal Primiero, per il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, con un saluto istituzionale e un augurio all’intera comunità trentina.

.In mattinata, la visita all’Apsp del Primiero e ai suoi ospiti con la consigliera provinciale Antonella Brunet.