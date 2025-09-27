Bullismo, indagine su 3000 studenti, 1700 genitori e 640 docenti

Trento – Oltre 3.000 studenti e studentesse, 1700 genitori e 640 docenti e Ata hanno partecipato all’indagine sul bullismo realizzata nell’ambito del progetto Bullifree che coinvolge 10 Istituti scolastici della Valsugana. L’84% degli studenti afferma di stare bene o abbastanza bene a scuola. Di fronte ad un episodio di bullismo, quasi la metà degli studenti ritiene sia opportuno intervenire mentre il 17% pensa che a volte possa risultare rischioso. Se hanno bisogno di aiuto, si rivolgono soprattutto a figure adulte: ai propri genitori e ai propri insegnanti. Secondo gli studenti (44,8%) bulli e bulle vanno soprattutto sanzionati e puniti, mentre per il personale scolastico e per i genitori vanno soprattutto aiutati, supportati e resi consapevoli.

Gli studenti sono consapevoli che il bullismo è “un fenomeno grave che riguarda due o più ragazzi che non sono amici, in cui uno o più ragazzi hanno più potere dell’altro o degli altri”. Per gli studenti un bullo è un loro pari che “offende e/o insulta”, “prende in giro”, “minaccia” o “aggredisce fisicamente i compagni”. Questi i quattro comportamenti prevalenti secondo gli studenti, rispetto ai quali gli adulti condividono che “minacce”, “offese e insulti” e “aggressioni fisiche” siano i più diffusi, mentre le percezioni si discostano rispetto alla “presa in giro” molto più rilevante per gli studenti; “scherzi pesanti” o “l’esclusione del gruppo” sono invece segnalati di più dal personale scolastico e dai genitori. I luoghi dove potenzialmente possono accadere atti di bullismo sono “bagni, spogliatoi e altri locali isolati” e “a scuola o in cortile, durante l’intervallo/mensa” mentre il personale scolastico e i docenti sottolineano anche il rischio potenziale sui mezzi di trasporto da e verso la scuola.

L’indagine ha approfondito anche la diffusione di tecnologie attraverso le quali possono manifestarsi atti di cyberbullismo. Sia studenti che adulti sottolineano unanimi che la rete è un “luogo” potenzialmente a rischio. I risultati dicono che la maggior parte dei ragazzi ha ricevuto un cellulare fra i 9 e i 13 anni e che il tempo medio di utilizzo giornaliero è pari a 121 minuti. Il telefono viene utilizzato soprattutto per ascoltare la musica (72%) per guardare video o film (60%), ma anche per studiare (59%). “Solo” dal 45% per chattare e navigare sui social network. Gli Influencer sembrano essere ben considerati dato che il 33% dei rispondenti afferma di seguirne oltre 50.

