Un chilo di cocaina e 674 dosi di hashish, arrestato un 20enne

Fermo del giovane, in carcere a Bolzano, già convalidato

Brunico – I carabinieri di Brunico hanno arresto un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: lo hanno trovato in possesso di oltre un chilogrammo di cocaina e l’equivalente di 674 dosi di hashish pronte per essere vendute. I militari parlano di “un duro colpo al traffico di stupefacenti”. Il 20enne era già noto alla forze dell’ordine e i carabinieri, informa una nota, lo hanno notato in un parcheggio sotterraneo di Brunico.

Insospettiti dal suo atteggiamento, hanno perquisito lui e l’auto scoprendo 65 grammi di hashish e 430 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. In valle Aurina, nella camera da letto dell’abitazione del giovane, i carabinieri hanno poi trovato un involucro di cellophane contenente 1 chilo di cocaina e altri 20 dosi del peso di 18 grammi. I militari hanno sequestrato anche un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Bolzano: il fermo è già stato convalidato. Secondo il Laboratorio di analisi sostanze stupefacenti di Laives dalla droga intercettata sarebbero state ricavabili 5.000 dosi di cocaina e 674 dosi di hashish.