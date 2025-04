Vienna vuole riprendere il dialogo sul traffico al Brennero

Il neo ministro ai Trasporti austriaco Peter Hanke vuole riprendere i colloqui diretti con Italia e Germania sulle limitazioni del traffico pesante lungo l’asse del Brennero

Il valico del Brenero

Vienna/Bolzano – Il ministro austriaco, annuncia l’Apa, vuole incontrare l’omologo tedesco Patrick Schnieder per parlare della tratta d’accesso a nord della galleria. Hanke intende poi anche incontrare il collega italiano Matteo Salvini. Il ministro vede la necessità di “uno scambio di vedute” con Berlino e Roma per “far funzionare meglio il traffico” transalpino. A suo avviso, è importante passare dalle dichiarazioni di intenti non vincolanti ad accordi trilaterali. “Dobbiamo cercare di parlare una lingua comune. Questo è l’obbiettivo principale”, ha detto il ministro.

In primo luogo, ha proseguito, è necessaria una base di dialogo per poter compiere progressi. Ciò vale anche per il cosiddetto sistema ‘slot’, che prevederebbe i passaggi dei tir su prenotazione in determinate fasce orarie, che però richiederebbe un accordo trilaterale. Per quanto riguarda il braccio di ferro in sede europea con l’Italia, Hanke ha ribadito che Vienna “resta a fianco del Tirolo e dei tirolesi che soffrono a causa del traffico”. Ancora questa settimana il suo ministero replicherà alle osservazioni della Commissioni europea.