Brennero, Kompatscher protesta con Vienna per il blocco del 30 maggio

‘Si rischiano gravi conseguenze per la popolazione e i viaggiatori’

NordEst – Il governatore altoatesino Arno Kompatscher protesta formalmente a Innsbruck e Vienna per il blocco del tratto austriaco dell’autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in programma sabato 30 maggio, giorno di bollino nero. Secondo stime ufficiose, lo stop dalle 11 alle 19 interesserebbe circa 35.000 mezzi che non potranno neanche bypassare lungo strade secondarie, ma solo attraversa altri valichi.

Il presidente della Provincia di Bolzano ribadisce il “diritto sacro santo di manifestare, quello che ha però deciso il giudice austriaco ci pone di fronte a un problema grandissimo”. Kompatscher si dice preoccupato per il blocco del valico per 8 ore, “con gravissime conseguenze per tutta la viabilità tra Verona e il Brennero”. “Ho già avviato una nota di protesta sia al collega capitano del land Tirolo, ma anche al ministro per i trasporti austriaco, nonché ovviamente ho attenzionato il vicepresidente Salvini, chiedendo anche l’intervento del governo italiano affinché possa essere individuata una soluzione alternativa. Lo scorso fine settimana, per esempio, c’è stata la protesta di Coldiretti al Brennero, che ha avuto anche un risalto mediatico internazionale, senza però bloccare il traffico. Secondo noi anche in questo caso dovrebbe essere possibile garantire i flussi del traffico”.

“Non so se il giudice che ha autorizzato questa protesta con il blocco totale dell’autostrada sia consapevole: si rischiano gravi conseguenze per la popolazione, non solo per le persone che si trovano in viaggio, ma anche per i confinanti perché si rischia che non passano più neanche i mezzi di soccorso e questo potrebbe avere conseguenze gravissime”, conclude Kompatscher.