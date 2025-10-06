Brennero: divieto notturno transito tir per lavori in Austria

Alfreider, ‘sul traffico pesante Innsbruck cerca il confronto’

il ponte Lueg in Austria

Bolzano/Tirolo – Per i lavori su ponte Lueg, sul versante austriaco dell’autostrada del Brennero, scatta nei prossimi giorni un divieto notturno per i tir che riguarda anche l’A22 in Italia. Il blocco per automezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate vale da Vipiteno al confine di Stato dal 6 ottobre al 17 ottobre, sempre da lunedì a giovedì dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, informa il Commissariato del Governo. Nel frattempo l’assessore ai trasporti altoatesino Daniel Alfreider lamenta sul quotidiano Dolomiten la mancanza di un management transfrontaliero del traffico pesante sull’asse del Brennero.

A causa del divieto di transito per i tir per la festa dell’Unità tedesca, venerdì scorso, si erano formate lunghissime code sul versante italiano. I parcheggi in valle Isarco a un certo punto erano esauriti e i camionisti hanno sostato con i loro mezzi addirittura su prati e in cortili privati, racconta il giornale. Sabato mattina poi tutti si sono messi in viaggio verso nord, causando lunghi incolonnamenti sull’A22. La proposta di riaprire l’autostrada già di notte ai tir era stata bocciata dal Tirolo, racconta Alfreider. “Innsbruck cerca il confronto”, commenta l’assessore.