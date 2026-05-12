Brennero: crolla il numero di tir su rotaia, 1.000 in meno nel 2025

Innsbruck chiede un innalzamento dei pedaggi in Italia e Germania

NordEst – Non decolla il trasporto dei tir su rotaia lungo l’asse del Brennero. La ‘Rollende Landstraße’ (Rola), l’autostrada su rotaia, al valico italo-austriaco ha registrato nel 2025 un calo di 1.000 camion, annuncia la Tiroler Tageszeitung, che ricorda che la mano pubblica finanzia il trasporto di tir lungo la linea ferroviaria con fino a 100 euro per mezzo. L’anno scorso solo 102.000 mezzi pesanti hanno attraversato il Brennero su rotaia, mentre nel 2010 furono ben 245.000.

Il potenziale della Rola – secondo il giornale austriaco – sarebbe addirittura di 318.000 mezzi. La società austriaca Oebb Rail Cargo nel 2025 ha registrato 136 milioni di euro di perdite. Secondo l’assessore ai trasporti del land Tirolo René Zumtobel, il trasporto su gomma è tuttora troppo conveniente. “La Germania e soprattutto l’Italia devo innalzare i pedaggi in modo significativo, altrimenti le merci viaggeranno anche in futuro su gomma”.