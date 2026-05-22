Il corridoio del Brennero chiuso per 8 ore il 30 maggio 2026: evitare spostamenti in zona

Il corridoio del Brennero, conferma la Provincia di Bolzano, non sarà percorribile il 30 maggio 2026 a causa di una grande manifestazione oltre il confine. Deviazioni possibili solo su un’ampia area. Si consiglia di evitare gli spostamenti in auto non indispensabili il 30 maggio

NordEst – Sabato 30 maggio, l’autostrada A13 del Brennero e la strada federale B182 del Brennero, saranno chiuse dalle ore 11 alle ore 19 a causa di una manifestazione annunciata sul versante austriaco. La chiusura dell’autostrada interesserà entrambe le direzioni di marcia tra il casello di Schönberg e il Brennero. Il 30 maggio non sarà quindi possibile attraversare il Brennero in auto durante il giorno. Le deviazioni – informa la Provincia di Bolzano – sono possibili solo su un’ampia area per tutti i veicoli. Si consiglia di evitare spostamenti in auto non necessari il 30 maggio. Per tutti i veicoli vale quanto segue: uscita obbligatoria dall’A22 all’uscita Vipiteno dalle 10.30 alle 20. Per il traffico pesante: divieto di circolazione dalle 7 alle 20 su tutta la rete stradale ordinaria del territorio provinciale e sull’autostrada A22 in direzione nord, ad eccezione delle categorie indicate nel decreto, come ad esempio il trasporto di merci deperibili.

Già prima delle 11 e dopo le 19 potrebbero verificarsi disagi al traffico, code e limitazioni. Sono possibili disagi anche venerdì 29 maggio e domenica 31 maggio. Il traffico proveniente da sud verrà deviato dall’autostrada a partire da Vipiteno. In caso di code, gli automobilisti saranno invitati a lasciare l’autostrada a Varna, se necessario anche a Chiusa e successivamente più a sud presso le uscite di Bolzano.

Il trasporto pubblico dovrebbe circolare secondo l’orario previsto. Per quanto riguarda il traffico ferroviario, al momento non sono previste limitazioni. Qualora si verificassero cancellazioni dei treni Railjet o Eurocity attraverso il Brennero, non sarà possibile istituire un servizio sostitutivo su gomma a causa della chiusura della strada. In tal caso, i passeggeri potranno ricorrere al trasporto regionale, compatibilmente con i posti disponibili. Per quanto riguarda gli autobus, a causa dell’aumento del volume di traffico potrebbero verificarsi ritardi e soppressioni. A causa dell’elevata domanda – conclude la Provincia – su treni e autobus sono possibili ritardi, soppressioni e sovraffollamento. Informazioni e avvertenze sul sito web blocco del brennersperre.provinz.bz.it

Chiusura del Brennero (FAQ)

Cosa succederà il 30 maggio 2026 al corridoio del Brennero?

Quando vige la chiusura dell’autostrada del Brennero?

Quali altre strade sono interessate dal provvedimento?

Si possono verificare disagi al traffico anche al di fuori degli orari ufficiali di chiusura?

Quali misure sono in vigore in Alto Adige?

L’autostrada del Brennero A22 in Alto Adige verrà chiusa?

Cosa prevede la normativa per il traffico di autocarri?

Sono previsti controlli sulla strada statale SS12?

Sono previste operazioni di regolazione del traffico?

Il trasporto pubblico è interessato da queste misure?

È possibile che si verifichino ritardi nel servizio autobus?

Dove posso trovare informazioni aggiornate sul trasporto pubblico locale in Alto Adige?

Dove posso trovare informazioni sulle misure adottate in Tirolo?

Come devo comportarmi se rimango bloccato in un ingorgo?

Come mi comporto in caso di emergenza quando sono bloccato nel traffico?

Dove posso trovare informazioni sul traffico attuale in Alto Adige?

Qual è la raccomandazione generale per il traffico con punto di partenza o di arrivo in Alto Adige?

Quali sono le raccomandazioni generali sulla viabilità?

Ho prenotato una vacanza in Alto Adige e devo arrivare o partire il 30 maggio. Cosa devo fare?