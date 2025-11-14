Un fine settimana di sport ai piedi delle Pale

Campionato Regionale Boulder e gara promozionale al palazzetto di San Martino di Castrozza

Primiero (Trento) – Unione sportiva Primiero organizza un weekend di boulder aperto al pubblico presso il Palazzetto dello Sport di San Martino di Castrozza. Sarà presente un’area ristoro con pasta, panini e bibite a cura dell’Associazione Tonadighi Strighi.

Programma

  • sabato 15 novembre: T.A.A. Campionato Regionale Boulder
  • domenica 16 novembre: T.A.A. Gara Promozionale U11-U13-U15 Team Boulder

San Martino di Castrozza, Palazzetto dello Sport, dalle ore 9.00 alle ore 19.00

