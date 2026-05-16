Vasile Comaschi, originario della Romania, viveva da anni in Val di Sole

L’incidente è avvenuto in un’area boschiva difficile da raggiungere

NordEst – Un operaio di 52 anni ha perso la vita venerdì 15 maggio in un cantiere boschivo situato in una zona montana impervia del territorio di Temù, in Alta Valle Camonica, nel Bresciano. La vittima, Vasile Comaschi, era residente da anni a Commezzadura in Val di Sole, in Trentino. L’uomo era impegnato in operazioni di abbattimento di alberi quando è stato fatalmente colpito dalla caduta di un tronco. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava utilizzando una motosega per il taglio, quando una pianta è improvvisamente caduta su di lui.

A rendere ancora più drammatica la situazione, le condizioni del luogo dell’incidente: un’area boschiva di difficile accesso e priva di copertura telefonica, circostanze che hanno ostacolato sia la chiamata di soccorso sia le successive operazioni di recupero. Comaschi lavorava per una ditta trentina, lascia un figlio.

In breve

Trento, intervento sul monte Bondone per il recupero di due escursionisti illesi. Si è concluso poco dopo le 18.00 un intervento della Stazione Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino per il recupero di due escursionisti tedeschi nei pressi di Cima Verde, sul Monte Bondone, a circa 2.000 metri di quota. I due giovani, un ragazzo e una ragazza classe 2006, hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 14.30, dopo aver perso l’orientamento a causa della nebbia fitta e della neve fresca che aveva coperto la traccia del sentiero, rendendo difficile il rientro a valle.