A Borgo, Carabinieri sequestrano droga e sostanze dopanti: 2 denunciati

I due erano in possesso anche di farmaci come anabolizzanti, steroidi e antidepressivi privi di ricetta

Borgo Valsugana (Trento) – Durante un controllo stradale, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Borgo Valsugana hanno fermato un’auto con a bordo un uomo e una donna italiani di 30 anni. Il nervosismo del conducente ha spinto i militari a un controllo approfondito, che ha portato al rinvenimento di sei grammi di cocaina indosso al passeggero. In seguito ad una perquisizione domiciliare ha aggravato il bilancio: i militari hanno trovato venti grammi di hashish, un bilancino di precisione e una serie di farmaci illegali (anabolizzanti, steroidi e antidepressivi) privi di ricetta medica medica e acquisiti verosimilmente tramite canali non ufficiali o esteri. Le due persone sono state denunciate alla Procura di Trento per detenzione ai fini di spaccio e utilizzo di sostanze dopanti.