In tre settimane due trigemellari e quattro gemellari

La Giornata Mondiale della Prematurità di quest’anno, il 17 novembre, all’Ospedale di Bolzano è contrassegnata da una straordinaria concentrazione di parti gemellari

Bolzano – In tre settimane, infatti, si sono verificati due parti trigemellari e quattro parti gemellari, per un totale di 14 neonati tra le 32 e le 36 settimane di gestazione. Evento eccezionale per l’Ospedale di Bolzano. “Non accade spesso che si possa assistere a tanti parti multipli in così poco tempo”, riferisce il primario Alex Staffler. “È stata una prestazione di squadra straordinaria, resa possibile dall’elevata professionalità e dal grande impegno dell’intero team del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale”.

Le nascite sono avvenute in modo spontaneo o con parto cesareo, a seconda delle condizioni cliniche delle mamme e dei bambini. Alcuni dei piccoli, venuti alla luce solo qualche settimane prima del termine, sono in stanza con la mamma e sono supportati dal personale del Nido, mentre altri sono ancora attualmente ricoverati presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale: “Si tratta di bimbi prematuri, ma in buone condizioni generali – precisa Staffler- Tutti stanno crescendo bene e molti di loro potranno presto essere dimessi”.