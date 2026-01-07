800 86 73 88 attivo per l’assistenza alla popolazione e l’accoglienza al centro addestrativo di Marco

Attivato per garantire una corretta informazione e una gestione ordinata delle necessità logistiche dei cittadini coinvolti, il numero verde è operativo dal 7 al 10 gennaio dalle ore 8 alle ore 20 e domenica 11 gennaio dalle ore 7 fino alla conclusione delle operazioni

Trento – Attraverso questo servizio – gestito dalla Protezione civile del Trentino, con il supporto del Comitato di Trento della Croce Rossa – viene fornita assistenza alla popolazione, si raccolgono le adesioni al centro di accoglienza e gestite le necessità di trasporto. Attivato per garantire una corretta informazione e una gestione ordinata delle necessità logistiche dei cittadini coinvolti, il numero verde è operativo dal 7 al 10 gennaio dalle ore 8 alle ore 20 e domenica 11 gennaio dalle ore 7 fino alla conclusione delle operazioni.

Il piano operativo per la messa in sicurezza del territorio, è stato definito nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in seguito al rinvenimento dell’ordigno nell’area ex Cofler.

Per i residenti evacuati sarà allestita un’area di accoglienza presso il Centro addestrativo della Protezione civile a Marco di Rovereto, gestita dalla Protezione civile del Trentino, con il fondamentale supporto dei volontari dell’Associazione Protezione civile ANA Trento (Nuvola), della Croce rossa italiana – Comitato Trento, degli Psicologi per i popoli del Trentino e con la partecipazione degli scout dell’Agesci del Trentino. Presso la struttura saranno garantiti bevande, pasti semplici e aree di riposo.

Attraverso il numero verde, i cittadini sono dunque invitati a comunicare la volontà di accedere al centro di accoglienza, così da consentire una pianificazione puntuale dei pasti e delle altre esigenze, e a segnalare eventuali necessità di trasporto, in particolare per persone allettate o con ridotta mobilità.

Le operazioni seguiranno una tempistica rigorosa per ridurre al minimo i disagi. Domenica 11 gennaio, dalle ore 7 alle ore 9, sarà disposta l’evacuazione obbligatoria della cosiddetta “Zona Rossa”, che comprende un raggio di 591 metri dal punto di rinvenimento dell’ordigno. Dalle ore 9 avranno inizio le operazioni tecniche e, da quel momento, anche nella “Zona Gialla”, fino a 755 metri, sarà in vigore il divieto assoluto di circolazione all’aperto. La conclusione delle attività e il conseguente rientro della popolazione sono previsti indicativamente per le ore 14.30. Il raggio di evacuazione comprende anche la ferrovia del Brennero. Per questo motivo la circolazione dei treni sarà interrotta nell’orario delle operazioni. Per consultare nel dettaglio l’elenco delle vie e degli edifici interessati dall’ordinanza di sgombero, i cittadini possono fare riferimento al sito istituzionale del Comune di Rovereto.

