Bolzano, Vernice rossa e la scritta “22 vermi” ai consiglieri astenuti sulla mozione pro Palestina

L’atto dimostrativo all’ingresso del vecchio municipio di Bolzano. Il riferimento è a una mozione per la Palestina all’esame del consiglio. Indaga la Digos della Questura di Bolzano per risalire agli autori del gesto, anche grazie alle numerose telecamere di videosorveglianza attive in zona

Bolzano – L’atto dimostrativo per ora non rivendicato è stato realizzato nella notte tra domenica e lunedì Il riferimento è al voto di pochi giorni fa in consiglio comunale: una mozione dell’opposizione che chiedeva di prendere posizione a favore della Palestina, condannando il governo Netanyahu e riconoscendo lo stato palestinese. Mozione respinta dalla maggioranza di centrodestra: 16 voti a favore tutti dell’opposizione e 22 gli astenuti, nessun contrario.

“Non possiamo rimanere muti di fronte all’atto di intimidazione nei confronti del consiglio comunale di Bolzano – scrive il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, coordinatore regionale del partito – si è democraticamente respinta una mozione che non aveva voluto approvare una tesi sostenuta dalla sinistra. “La mozione condannava l’esasperata reazione di Israele a Gaza, ma non la strage del 7 ottobre messa in atto da Hamas” – aggiunge Urzì. Il coordinatore di Fratelli d’Italia in regione spiega di attendere ora una chiara presa di posizione unanime di tutte le organizzazioni politiche e sindacali contro il gesto.