La salma è stata rinvenuta a Santa Cristina ai piedi

E’ stata trovata morta la turista tedesca di 64 anni era scomparsa per ben due volte. Esito tragico per le ricerche della 64enne germanica Sabine Rockel. Dispersa due volte nel giro di pochi giorni

La donna ritrovata seenza vita Sabine Rockel (ph CC Selva)

Bolzano – Ritrovata senza vita la turista germanica Sabine Rockel dispersa a Selva di Val Gardena. Il suo corpo è stato ritrovato al centro del paese a Santa Cristina, dove giaceva in un mucchio di neve e senza scarpe. La causa della morte è ancora da accertare. Il caso è molto singolare. La donna infatti era già stata dichiarata dispersa lunedì scorso, dopo essersi separata dalla sua comitiva, ed era stata ritrovata martedì, illesa, dopo aver passato tutta la notte all’aperto a una temperatura attorno ai -10° sotto zero.

Mercoledì mattina di lei si sono nuovamente perse le tracce. La turista sarebbe uscita sempre con la sua comitiva già col cellulare spento, allontanandosi dal gruppo senza più essere ritrovata. Sempre nella giornata di mercoledì erano arrivati in Val Gardena il marito e il figlio, dallo Schleswig-Holstein dove la donna risiedeva.