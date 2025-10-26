‘Non sono un violento. In attesa venga chiarito divorzio’

Carlo Vettori (Fdi) ha informato il sindaco Claudio Corrarati della volontà di rassegnare le proprie dimissioni da presidente

Bolzano – Alla luce di un’indagine per questioni familiari il presidente del Consiglio comunale di Bolzano Carlo Vettori (Fdi) ha informato il sindaco Claudio Corrarati della volontà di rassegnare le proprie dimissioni da presidente. Si sospenderà anche dal partito ma resterà consigliere comunale. Vettori in passato è stato consigliere provinciale della Lega e poi, dopo l’uscita dal Carroccio, commissario di Forza Italia, prima di passare a Fdi.

”Ho grande rispetto per le istituzioni che ho sempre rappresentato con impegno e decoro”, afferma in una nota. “In attesa che venga chiarita una situazione di divorzio famigliare delicata e privata, nel rispetto della privacy dei miei tre figli e delle Istituzioni, ho deciso di dimettermi dall’incarico di presidente del Consiglio comunale. Non permetterò all’opposizione di strumentalizzare una questione personale per mettere in discussione l’impegno ed i risultati del centrodestra al Governo di Bolzano”. “Non appena sarà ripristinata la verità – aggiunge -, sono certo potrò tornare a dare il mio contributo alla guida dell’aula consiliare”.

“Non sono un violento, non ho mai alzato un dito nei confronti di nessuna donna, tantomeno sulla madre dei miei figli. Ringrazio il Sindaco Claudio Corrarati e tutti i colleghi di maggioranza per le testimonianze di stima ricevute in queste ore. Ringrazio i miei colleghi di Partito, dal quale mi autosospendo in tutela dell’immagine di tutti”, conclude Vettori.