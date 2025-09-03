Ritrovato un cadavere sulle sponde del fiume isarco a Bolzano

Si tratta di un uomo, indaga la polizia

Bolzano – Martedì sera a Bolzano è stato ritrovato il cadavere di un uomo sulle rive del fiume Isarco. Il tratto interessato è quello tra ponte Roma e ponte Palermo. Dopo l’avvistamento, all’arrivo dei soccorsi, la persona era già senza vita e si è solo potuto constatarne il decesso.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco poco prima delle 22. Non ci sarebbero segni di violenza visibili sul cadavere. L’identità dell’uomo non è ancora nota. Sulla salma non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Il deceduto è un cittadino italiano di 59 anni. Secondo i primi riscontri, il decesso dovrebbe essere avvenuto per cause naturali. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

In breve

Ancora la macchina ariete: a Mori (Trento) malviventi puntano una pistola contro operaio. Non sono riusciti a sfondare la porta della pizzeria Zurigo; nella fuga hanno minacciato con una pistola un operaio che stava andando al lavoro. accaduto a Mori, dove alle 6 di mercoledì 3 settembre è scattato l’allarme della pizzeria Zurigo. I malviventi (come già accaduto nei giorni scorsi in vari locali fra Ala e Avio) hanno tentato, senza riuscirci questa volta ma procurando comunque gravi danni al locale, di sfondare la porta del ristorante. Poi si sono allontanati e si sono fermati davanti al cancello di un’azienda sempre a Mori. All’arrivo di un operaio, che ha chiesto loro di spostarsi per consentirgli l’accesso, i malviventi sono scesi dalla macchina puntando una pistola contro l’uomo, prima di darsi alla fuga.

I carabinieri di Brunico, coadiuvati dai militari del nucleo cinofili di Laives, hanno effettuato a Bolzano una perquisizione domiciliare nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. E’ stato arrestato in flagranza di reato un bolzanino 58enne già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri, nel corso della perquisizione, hanno scoperto, occultati in un borsone, con l’ausilio del cane antidroga “Chip”, 87 panetti di hashish, per un peso complessivo di ben 8 chili e 700 grammi.