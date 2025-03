Bolzano, precipita per 300 metri in Val di Mazia, morto scialpinista

Incidente sulla Punta d’Oberettes a 3.400 metri di quota

Bolzano – Nuovo incidente mortale in montagna in Alto Adige: uno scialpinista è precipitato per 300 metri mentre scendeva, con due compagni di escursione dalla parete della Punta d’Oberettes, ad oltre 3.400 metri, in Val di Mazia, laterale della Val Venosta. Proprio i due compagni, non vedendolo più, poco prima di mezzogiorno, hanno dato l’allarme. L’equipaggio del Pelikan 3 dell’elisoccorso e le squadre del soccorso alpino di Malles non hanno potuto far altro che individuare il corpo dello scialpinista e recuperarlo. La salma è stata trasportata a Malles.

Si tratta del secondo incidente mortale in due giorni in Alto Adige dopo quello che è costato la vita all’ex sindaco di Scena e presidente della comunità del Burgraviato, Luis Kröll, rimasto gravemente ferito durante un’escursione in Val Ridanna e deceduto la scorsa notte all’ospedale di Innsbruck.