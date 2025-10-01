Bolzano, bimbo di 2 anni morto al San Maurizio: scatta l’indagine

Il dramma nella notte tra domenica e lunedì. Il piccolo era arrivato all’ospedale in condizioni critiche ed è poi peggiorato

Bolzano – Disposte indagini interne all’ospedale San Maurizio a cui seguirà l’apertura di un fascicolo in Procura per la morte di un bambino di soli due anni. La tragedia, i cui contorni sono ancora tutti da chiarire, si è consumata nella notte tra domenica e lunedì.

“Il piccolo paziente – secondo la ricostruzione ufficiale dell’Azienda sanitaria – è stato portato al Pronto soccorso in condizioni critiche con un rapido peggioramento clinico all’arrivo in ospedale. Purtroppo, nonostante, tutte le manovre terapeutiche e rianimatorie, in breve tempo è sopraggiunta la morte”. Sarebbe esclusa, al momento, una morte violenta.