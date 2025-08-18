Ancora in fuga uno dei due evasi dal carcere di Bolzano

Uno dei due uomini è stato arrestato a Merano poco dopo la fuga. Per il questore l’altro evaso non rappresenta un rischio per le persone

Il carcere di Bolzano (TGR)

NordEst – E’ durata circa sei ore la fuga di uno dei due detenuti evasi dal carcere di Bolzano. Si tratta di un marocchino 30enne catturato dalla polizia in piazza Terme a Merano e trasferito in carcere a Trento. L’uomo era in carcere per scontare una condanna per reati contro il patrimonio e resistenza, fine pena nel giugno 2028.

Insieme a lui ha approfittato delle impalcature erette per i lavori di ristrutturazione del vecchio carcere un tunisino di 19 anni in attesa di processo per spaccio e furti. Quest’ultimo saltando dall’impalcatura è rimasto ferito ad una gamba. Si è recato al pronto soccorso quando ancora non si sapeva dell’evasione, ma quando i sanitari gli hanno comunicato la necessità di ricovero si è rapidamente allontanato. La fuga è stata scoperta al momento del rientro in cella dopo l’ora d’aria.

In breve

A Bolzano, continuano le indagini dei Nas sull’origine del batterio che ha provocato la morte di due neonati prematuri, avvenuta la settimana scorsa nel Reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale. La positività, a quanto si apprende, è stata trovata nel beccuccio e nei dispenser del sapone usato per lavare tettarelle e biberon. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse. Il batterio, causa dell’infezione da Serratia marcescens, potrebbe essere stato portato dall’esterno, ovvero da qualcuno già contaminato che ha usato i dispenser. Altra ipotesi è che il dispenser fosse già sporco di suo. Nemmeno si può escludere, al momento, che il batterio fosse già dentro al detersivo, prima che venisse aperto. Infine, il batterio potrebbe essersi sviluppato per un uso improprio del prodotto, come un’errata conservazione o l’aggiunta di acqua contaminata. Tutte ipotesi su cui si farà chiarezza nei prossimi giorni con il completamento delle analisi dei Nas.

La Guardia di finanza di Bolzano ha sequestrato in Alto Adige seimila prodotti che riportavano il marchio contraffatto ‘Unesco’. Si tratta di piccoli oggetti (tazze e tazzine da caffè, sottopiatti, tovagliette in plastica) destinati ai negozi di souvenir, realizzati in Cina, sui quali l’azienda controllata applicava serigrafie che raffiguravano i tipici paesaggi montani altoatesini, corredati dalle diciture ‘Dolomiti’ e ‘Unesco’.

Sicurezza sul lavoro ancora troppo spesso trascurata nei cantieri edili. È quanto emerso dai controlli effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Sesto Pusteria, che hanno passato al setaccio due cantieri attivi nella zona riscontrando gravi irregolarità. A finire nel mirino dei militari sono state dieci imprese, i cui legali rappresentanti sono stati sanzionati per violazioni al decreto che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.