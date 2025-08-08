Il presidente di ARAV, Floriano De Franceschi: “Urge piano di vaccinazione straordinario

In questi giorni, nnella sede del Comune di Alpago a Puos si è tenuto un partecipato incontro, organizzato dal sindaco di Alpago Alberto Peterle, tra l’Ulss, rappresentata dal commissario Dal Ben e dai dirigenti dei Servizi Veterinari impegnati sul tema, i sindaci della conca dell’Alpago e gli allevatori di ovini per mettere a punto una strategia condivisa di contrasto ai focolai di Blue Tongue che da fine luglio stanno interessando il territorio. L’Ulss Dolomiti ha assicurato il supporto nella campagna vaccinale già in questi giorni

NordEst – “Con grande disappunto solo negli ultimi giorni abbiamo appreso ufficialmente che gli uffici preposti della Regione Veneto hanno confermato che in provincia di Belluno è in corso un’epidemia da Blue tongue. Un fatto grave, se si considera che, nella documentazione dell’Area Sanità e Sociale, risulta che già a luglio erano stati identificati 14 focolai della pericolosa patologia. Nel frattempo, più di 60 sono i capi già deceduti e tutti di razza Alpagota”. Con queste parole il presidente di ARAV (Associazione Regionale Allevatori del Veneto), Floriano De Franceschi, interviene a poche ore dalla scoperta dell’episodio.

“In primo luogo, ci chiediamo perché le Associazioni di categoria, tra cui ARAV – prosegue il presidente De Franceschi – non siano state avvertite tempestivamente, così da poter allertare gli allevatori, affinché ponessero in atto le contromisure necessarie per proteggere gli animali dall’insetto colicoide che è il vettore della Bluetongue. Un ritardo senza alcuna giustificazione”. È a rischio il patrimonio di biodiversità rappresentato dalle razze ovine venete, tutte a limitata diffusione.

“Siamo estremamente preoccupati della situazione che si è venuta a creare e in forte difficoltà, specie se consideriamo che il patrimonio ovino veneto nel suo complesso si attesta sulle 80 mila unità e non possiamo far finta di nulla per quanto concerne le razze autoctone venete, già a rischio estinzione per la Scrapie. Ora, con questa situazione epidemiologica – aggiunge il presidente De Franceschi – il pericolo diventa elevatissimo, mettendo a repentaglio i capi riproduttori di razza Alpagota nel Bellunese, Brogna nel Veronese, Foza nel Vicentino e Lamon nel Bellunese, che conta poco più di 200 riproduttori, il tutto per un totale di 4000 unità”.

ARAV esorta la Regione a replicare quanto fatto in Emilia Romagna. “Riteniamo urgente e necessario che la Regione Veneto intervenga almeno per queste 4000 unità – conclude il presidente De Franceschi – proceda ad effettuare un piano di vaccinazione straordinario, mutuando quanto fatto in queste ore dalla Regione Emilia Romagna. Speriamo non ci siano ulteriori ritardi nell’avvisare gli allevatori, in quanto ciò che è accaduto ha determinato una situazione fuori controllo con conseguenze che potrebbero essere pesantissime”. ARAV comunica fin d’ora che tutti gli addetti sono invitati ad entrare negli allevamenti osservando strettamente le misure di biosicurezza, questo sia nelle stalle che quando si opera nelle greggi.

Cos’è la Blue Tongue

La Blue Tongue (BT), malattia della lingua blu o febbre catarrale ovina, è una malattia di origine virale (Orbivirus) trasmessa quasi esclusivamente dalla puntura di insetti vettori appartenenti al genere Culicoides. Non si diffonde da animale ad animale. Colpisce i ruminanti domestici e selvatici; tra quelli domestici, l’animale più sensibile è la pecora. Non è trasmissibile all’uomo, né tramite contatto con animali infetti né attraverso il consumo di

alimenti di origine animale (latte, carne).

I Sintomi

febbre alta, inappetenza e abbattimento;

lesioni alla bocca e lingua tumefatta o cianotica;

colorazione bluastra di musello e labbra;

gonfiore a testa, collo, palpebre, lingua;

zoppia, lesioni podali e difficoltà respiratorie;

scolo mucoso o sieroso da naso e bocca.

I focolai

Il 29 luglio scorso è giunta all’attenzione dei servizi veterinari dell’Ulss Dolomiti una prima conferma laboratoristica di 7 focolai di Blue Tongue a carico di ovini dell’Alpago e, sorprendentemente, dei due allevamenti di yak presenti nel territorio. Ad oggi i focolai sono 14, con 70 (50 pecore e 20 yak) decessi totali. Il centro di riferimento di Teramo, chiamato ad identificare il sierotipo virale responsabile dell’epidemia, ha evidenziato che la malattia è provocata dal sierotipo 8, tipologia aggressiva per la quale tuttavia è disponibile un vaccino. Tra le misure preventive, sono state ad oggi disposte solo restrizioni per la movimentazione dei capi a carico degli allevamenti infetti. L’ulss Dolomiti ha costituito una unità di crisi specifica.

Le indicazioni per gli allevatori

Gli allevatori di ovini, caprini e bovini sono tenuti a segnalare tempestivamente ai Servizi Veterinari ogni sospetto riferibile alla malattia (vedi paragrafo sulla sintomatologia) Non essendo disponibile alcuna terapia, è cruciale prevenire l’esposizione agli insetti vettori con misure igienico-sanitarie e strutturali:

Trattamenti repellenti sugli animali, con prodotti prescritti dal veterinario;

ricovero notturno degli animali in ambienti chiusi e, se possibile, protetti da zanzariere;

disinfestazione regolare degli ambienti, in particolare crepe e fessure nei muri;

eliminazione di acque stagnanti per evitare lo sviluppo delle larve degli insetti vettori.

Gli allevatori bellunesi possono fare riferimento a:



Servizi Veterinari 0437 516901 veterinario@aulss1.veneto.it

Per info sulla campagna vaccinale:

0437 514343 dalle 8.00 alle 15.30 dal lunedì al venerdì