Operatività del sistema ripristinata nella notte

A causa di un problema informatico di esclusiva competenza della ditta produttrice dell’applicativo di pronto soccorso nella serata di giovedì 23 aprile si è verificato un blocco del gestionale. Lo comunica una nota di Asuit. La Consulta della Salute: “accertare le responsabilità”

Trento – La piena operatività del sistema è stata ripristinata all’una di questa notte e al momento i sistemi di pronto soccorso sono tutti operativi. Il blocco informatico è avvenuto giovedì sera attorno alle ore 20 e ha comportato rallentamenti nell’operatività dei pronto soccorso della provincia. Durante il fermo sono state attivate le procedure sostitutive per la gestione dei pazienti. Il fornitore del servizio ha ripristinato l’operatività del sistema alle ore una di questa notte, attualmente non si riscontrano altre criticità né perdita di dati. Sono in corso accertamenti per stabilire la causa all’origine del disservizio. Asuit si scusa per i disagi arrecati all’utenza evidenziando che i pazienti sono stati avvisati dell’allungamento dei tempi di attesa soprattutto dei codici non urgenti a cui è stato suggerito di tornare in un secondo momento in pronto soccorso.

“Voglio scusarmi per i disagi che sono stati arrecati all’utenza, e vorremmo che questo non succedesse più”. Lo ha detto l’assessore alla sanità della Provincia di Trento Mario Tonina a margine della riunione della Giunta provinciale a Dro. “Il problema, di natura informatica, è riconducibile alla ditta fornitrice dell’applicativo, la quale ha lavorato fino a quell’ora per permettere di superare quell’inconveniente. È stata gestita un’emergenza, ma non è vero, come qualcuno ha scritto, che tutte le persone sono state rimandate a casa: i codici rossi sono stati gestiti, e non poteva essere diversamente. È stato chiesto invece a chi aveva un codice bianco o verde di tornare in giornata”, ha aggiunto Tonina. “Ho dato il mandato chiaro e preciso al direttore generale dell’Asuit, Ferro, di verificare, di approfondire e di capire con i tecnici la causa del disservizio, e verificare quindi con il fornitore, per evitare il ripetersi di situazioni analoghe“, ha concluso Tonina.

La Consulta provinciale per la Salute, attraverso la presidente Elisa Viliotti, esprime forte preoccupazione per i ripetuti blackout informatici che colpiscono la sanità trentina. La nota denuncia come questi guasti non siano episodi isolati, ma il segnale di una fragilità strutturale dell’infrastruttura digitale che compromette l’operatività dei pronto soccorso e l’accesso alle cure.